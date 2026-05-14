Στη φυλακή ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι μέσα σε μπαρ στην Καλλιθέα – Ισχυρίστηκε πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 58χρονος ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβόλησε με ούζι μέσα σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.

Ο 58χρονος «πιστολέρο», ο οποίος έδωσε εξηγήσεις κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου, σε βαθμό κακουργήματος και για οπλοχρησία, οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς, φέρεται να απέδωσε τις πραξεις του στο αλκοόλ .

Ο κατηγορούμενος απολογούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είχε θολώσει .

Ο 58χρονος φέρεται να είπε πως στο συγκεκριμένο μπαρ πήγαινε πολύ συχνά καθώς αποτελούσε το στέκι του τονίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση .

Επιπλέον, εμφανίζεται να παραδέχτηκε πως πράγματι κατείχε παράνομα το όπλο με το οποίο άνοιξε «πυρ» κατά θαμώνων του νυχτερινού μαγαζιού στη Καλλιθέα.

Μαρία Ζαχαροπούλου