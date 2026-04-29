Ένας Λιβανέζος στρατιώτης και ο αδελφός του σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα

Ένας Λιβανέζος στρατιώτης και ο αδελφός του σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην Μπιντ Τζμπέιλ στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τον στρατό, τα δύο αδέλφια επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και ήταν καθ΄οδόν από το φυλάκιο όπου υπηρετούσε ο στρατιώτης προς το σπίτι του όταν σημειώθηκε το πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει την πληροφορία.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως ένας εργολάβος που εργαζόταν για μηχανολογική εταιρία για λογαριασμό του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας σκοτώθηκε χθες, Τρίτη, στον νότιο Λίβανο σε επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η Χεζμπολάχ, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η οργάνωση εξαπέλυσε δύο ρουκέτες στο Ισραήλ σήμερα, μία από τις οποίες αναχαιτίστηκε, ανέφερε ο στρατός. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες.