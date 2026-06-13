Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο μετά την προειδοποίηση για απομάκρυνση των κατοίκων

0

Η προειδοποίηση αφορά 20 πόλεις και χωριά στην περιοχή

Ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα τον νότιο Λίβανο, λίγο αφότου ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για 20 πόλεις και χωριά στην περιοχή, μεταξύ των οποίων τη Ναμπατίγε, όπως μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani.

Οι βομβαρδισμοί αυτοί είχαν στόχο αρκετούς τομείς τους οποίους αφορούσε η ισραηλινή προειδοποίηση για εκκένωση, όπως τα χωριά Ριχάν και Σουτζούντ, που δεν απέχουν πολύ από τη Ναμπατίγε, σύμφωνα με το Ani.