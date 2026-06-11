Ο Νετανιάχου καλεί τους Λιβανέζους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ

0

«Το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο μαζί σας. Είμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε σήμερα έκκληση προς τους Λιβανέζους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα τους είναι «όμηρος» του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.

«Το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο μαζί σας. Είμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, η οποία κρατάει όμηρο τη χώρα σας», τόνισε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην αγγλική γλώσσα. «Λαχταράμε την ειρήνη μαζί σας, με τον Λίβανο», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Πάρτε το μέλλον στα χέρια σας», προέτρεψε τους Λιβανέζους ο Νετανιάχου. «Ας οικοδομήσουμε ασφάλεια και ευημερία για όλα τα παιδιά μας», συνέχισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας πως «μόλις η Χεζμπολάχ εξαρθρωθεί, οι προοπτικές θα είναι απεριόριστες».