Παράταση της εκεχειρίας από τον Τραμπ μέχρι το Ιράν να καταθέσει την πρότασή του

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον αναβάλλει στρατιωτική επίθεση, ανταποκρινόμενη σε αίτημα της πακιστανικής ηγεσίας

Λίγο μετά την άρνηση του Ιράν να συμμετάσχει σε νέες συνομιλίες για ειρήνη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας, έως ότου η Τεχεράνη καταθέσει ενιαία πρόταση και ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον αναβάλλει στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, ανταποκρινόμενη σε αίτημα της πακιστανικής ηγεσίας, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην Τεχεράνη να καταλήξει σε ενιαία πρόταση για τις διαπραγματεύσεις, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη καθώς η ιρανική κυβέρνηση εμφανίζεται «σοβαρά κατακερματισμένη», ενώ, κατόπιν αιτήματος του αρχηγού του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια.

Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε ότι έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να παραμείνουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Πρέσβης Ιράν στον ΟΗΕ: «Έχουμε ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό που απαιτήσαμε για έναρξη του νέου γύρου διαπραγματεύσεων»

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους το απόγευμα ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποδείξει ανεπίσημα στους Ιρανούς ότι θα άρουν σύντομα τον ναυτικό αποκλεισμό τους, που απαίτησε η Τεχεράνη για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ.

«Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ είναι παραβίαση της εκεχειρίας. Τους είπαμε ότι πρέπει να άρετε αυτό τον αποκλεισμό. Έχουμε ενδείξεις ότι είναι έτοιμοι να τον άρουν. Μόλις το κάνουν, νομίζω ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει στο Ισλαμαμπάντ», ανέφερε ο κ. Ιραβανί.

Ο Ιρανός πρέσβης ανέφερε ότι δεν ξεκίνησε το Ιράν στρατιωτική επιχείρηση, αλλά οι ΗΠΑ, τονίζοντας ότι το «Ιράν ήταν έτοιμο».

«Αν θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουμε για να βρεθεί μια πολιτική λύση, θα μας βρουν ξανά έτοιμους. Εάν πάλι επιλέξουν να συνεχίσουν τον πόλεμο πάλι θα μας βρουν έτοιμους» σημείωσε.