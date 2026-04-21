Βαθαίνει η κρίση στην Μέση Ανατολή: «Όχι» του Ιράν για νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ

Ενημέρωσε μέσω του Πακιστάν και ζητάει να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις

Το Ιράν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν εάν η Ουάσινγκτον εγκαταλείψει την τακτική των πιέσεων και των απειλών, δήλωσε σήμερα κορυφαίος ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συμπληρώνοντας πως η Τεχεράνη απορρίπτει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν σε συνθηκολόγηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο αξιωματούχος ανέφερε πως το Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, συνεχίζει τις προσπάθειές του προκειμένου να πείσει τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να απελευθερώσουν το υπό ιρανική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska, στο οποίο αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν ρεσάλτο την Κυριακή, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «εγείρει καθημερινά νέα εμπόδια αντί να επιλύει τις διαφορές» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Το ακόμη πιο δυσάρεστο στην κατάσταση είναι ότι σε λίγες ώρες τελειώνει το διάστημα της εκεχειρίας.