Καθώς πλησιάζει το τέλος της κατάπαυσης του πυρός, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη απειλούν η μία την άλλη – Το τελεσίγραφο εκπνέει «το βράδυ της Τετάρτης»

Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να ξεθαφτούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν εκτόξευσαν απειλές η μια εναντίον της άλλης χθες Δευτέρα, προπαραμονή του τέλους της κατάπαυσης του πυρός δυο εβδομάδων που κήρυξαν, καθώς συνεχίζει να περιβάλλει αβεβαιότητα την ενδεχόμενη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσά τους στην πρωτεύουσα Πακιστάν.

Πηγή ενήμερη σχετικά στην Ουάσινγκτον διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι αμερικανική αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει «σύντομα» για να διεξαγάγει συνομιλίες με αντιπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας· δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στην Ουάσινγκτον δεν κυκλοφορούσε καμιά επίσημη πληροφορία για τις πιθανές συνομιλίες αργά χθες το βράδυ, ενώ πλέον πλησιάζει στον ορίζοντα ο τερματισμός της κατάπαυσης του πυρός από την 8η Απριλίου ανάμεσα στα δυο κράτη, ορκισμένους εχθρούς, έπειτα από έναν και πλέον πολέμου που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή και κλόνισε την παγκόσμια οικονομία.

Το τελεσίγραφο εκπνέει «το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, χαρακτηρίζοντας «πολύ απίθανη» την παράταση της ανακωχής. Θα τερματιστεί, στη θεωρία, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ώρα Τεχεράνης.

«Δεν δεχόμαστε να διαπραγματευτούμε απειλούμενοι και, κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εβδομάδων, προετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», αντέταξε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μέσω X.

Το Ιράν δεν έχει «σε αυτό το στάδιο» προγραμματίσει τίποτε «για τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων», «δεν έχει ληφθεί καμιά απόφαση για το ζήτημα αυτό», δήλωνε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ σε δημοσιογράφους στην Τεχεράνη, εκφράζοντας τις αμφιβολίες της κυβέρνησής του για τη «σοβαρότητα» της Ουάσινγκτον.

Αν οι αμερικανικές απαιτήσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί προτού εκπνεύσει η ισχύς της κατάπαυσης του πυρός, «θα αρχίσουν να εκρήγνυνται πολλές βόμβες», απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο PBS αυτή τη φορά, αφού νωρίτερα αυτόν τον μήνα διεμήνυσε πως θα αφανιστεί «ένας πολιτισμός ολόκληρος» στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει πως θα συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, «όσο δεν υπάρχει "deal"», όπως το έθεσε μέσω Truth Social, διαβεβαιώνοντας πως το Ιράν έχει διαφυγόντα έσοδα «500 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα», ποσού που «δεν αντέχει», ούτε καν «βραχυπρόθεσμα».

«Τουλάχιστον 26 πλοία του ιρανικού σκιώδους στόλου παρέκαμψαν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ» αφότου επιβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα, τόνισε πάντως χθες ο εξειδικευμένος στις ναυτιλιακές υποθέσεις ιστότοπος Lloyd’s List Intelligence.

«Μακρά και δύσκολη διαδικασία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα το βράδυ (σ.σ. λίγο μετά τις 06:20 ώρα Ελλάδας) ότι θα απαιτηθεί «μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να ανακτηθεί το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό στην κατοχή του Ιράν, καθώς το πού βρίσκεται παραμένει αβέβαιο μετά τους αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά τον Ιούνιο του 2025.

«Η επιχείρηση "Σφυρί του Μεσονυκτίου" οδήγησε στον πλήρη και ολοκληρωτικό αφανισμό των εγκαταστάσεων πυρηνικής σκόνης στο Ιράν», και «επομένως, το να ξεθαφτεί θα είναι μακρά και δύσκολη διαδικασία», ανέφερε ο μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί τελευταία τον όρο «πυρηνική σκόνη» όταν αναφέρεται στο απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό που έχει στην κατοχή του το Ιράν.

«Δεν υπάρχει φως»

Στην Τεχεράνη, όπου τα κυριότερα αεροδρόμια λειτούργησαν ξανά χθες, για πρώτη φορά έπειτα από εβδομάδες, η ζωή έμοιαζε να έχει επιστρέψει σε φυσιολογικούς ρυθμούς, μεταξύ γεμάτων καφέ, αθλούμενων και περιπατητών σε πάρκα.

Όμως πολλοί εξέφραζαν μοιρολατρία και εξάντληση. «Ό,τι κι αν γίνει, χαμένος θα είναι ο ιρανικός λαός», είπε μια βιολόγος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά της.

Η Σαγάρ, 39 ετών, βλέπει «φρικτό» πίνακα να παίρνει μορφή στη χώρα, που μετρά χιλιάδες νεκρούς και σακατεμένους στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου.

«Δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Η οικονομική κατάσταση είναι φρικτή. Αυτοί (σ.σ. οι αρχές) συλλαμβάνουν κόσμο για το τίποτα. Οι εκτελέσεις πολλαπλασιάζονται. Όπως και οι άσχημες ειδήσεις», απαρίθμησε.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ελαφρά σήμερα, αφού ανέβηκαν ξανά την προηγουμένη, εξαιτίας της αναζωπύρωσης των εντάσεων για το στενό του Χορμούζ, θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες.

Πρέπει «να παραμείνει ανοικτό», υπογράμμισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου

Αντιμέτωπο με τη συνέχιση του αμερικανικού αποκλεισμού, το Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο πως επαναφέρει τον «αυστηρό έλεγχο» των Στενών, ανακαλώντας την απόφαση της προηγουμένης να το ανοίξει.

Ακόμη, η Τεχεράνη διεμήνυσε πως «θα ανταποδώσει σύντομα» τη σύλληψη από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις του φορτηγού πλοίου Touska, υπό ιρανική σημαία, στον κόλπο του Ομάν προχθές Κυριακή.

«Πιθανόν δεν θα κινηθούμε προς συμφωνία. Καθεμιά πλευρά επιβάλλει αποκλεισμό σε διαφορετικές τοποθεσίες, οι Ιρανοί στη στροφή του στενού, οι ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν και στην έξοδο», συνόψισε στο AFP ο ερευνητής Πιερ Ραζού.

Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας αναμένεται να τεθεί ξανά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, όπως και την 11η Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ, στις πρώτες συνομιλίες αυτού του επιπέδου εδώ και δεκαετίες.

Πέρα από το Ορμούζ, το χάσμα ανάμεσα στις δυο πλευρές παραμένει επίσης αγεφύρωτο όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον Τραμπ, το Ιράν «δέχτηκε» να παραδώσει στις ΗΠΑ τις ποσότητες ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό που διαθέτει.

Η Ισλαμική Δημοκρατία το διέψευσε ξανά χθες.

Η Τεχεράνη, που αρνείται εδώ και δεκαετίες πως έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, τονίζει πως είναι κυριαρχικό δικαίωμά της να έχει πολιτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Για το άλλο μέτωπο του πολέμου, τον Λίβανο, αναμένεται να διεξαχθούν μεθαύριο Πέμπτη συνομιλίες ανάμεσα στην ισραηλινή και τη λιβανική κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον, επιβεβαίωσε χθες εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας. Όπως και στην πρώτη συνάντηση, τη 14η Απριλίου, θα γίνουν σε επίπεδο πρεσβευτών.