Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 57 ετών, ο ηθοποιός Πάτρικ Μαλντούν

Ήταν πρωταγωνιστής των «Days of Our Lives» και «Melrose Place»

Ο Πάτρικ Μαλντούν (Patrick Muldoon), γνωστός από τους ρόλους του στα «Days of Our Lives» και «Melrose Place» έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Ο Αμερικανός ηθοποιός και παραγωγός υπέστη καρδιακή προσβολή στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς την Κυριακή, όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του στο Variety.

Από το 1992 έως το 1995, ο Μαλντούν υπήρξε ο πρώτος ηθοποιός που υποδύθηκε τον Austin Reed στην καθημερινή σειρά «Days of Our Lives», έναν ρόλο στον οποίο επέστρεψε ξανά τη διετία 2011-2012.

Το 1991 είχε εμφανιστεί στη νεανική σειρά «Saved by the Bell» στον ρόλο του Jeffrey Hunter, ενώ από το 1995 έως το 1996 πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σαπουνόπερα «Melrose Place», ενσαρκώνοντας τον «κακό» Richard Hart.

Το 1997, υποδύθηκε τον Zander Barcalow στην ταινία «Starship Troopers», σε σκηνοθεσία του Πολ Βερχόφεν (Paul Verhoeven).

Ο Μαλντούν ήταν επίσης παραγωγός, έχοντας εργαστεί σε μια σειρά ταινιών μέσω της εταιρείας του, Storyboard Productions μεταξύ των οποίων τα «The Tribes of Palos Verdes», «Arkansas», «Marlowe» και «Riff Raff». Είχε αναλάβει την παραγωγή της επερχόμενης ταινίας «Kockroach», με πρωταγωνιστή τον Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth), αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μόλις πριν από δύο ημέρες, είχε γράψει στο Instagram: «Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε αυτό το καταπληκτικό έργο, το «KOCKROACH», σε σκηνοθεσία Ματ Ρος και με πρωταγωνιστές τους Κρις Χέμσγουορθ, Τέιρον Έγκερτον, Ζαζί Μπιτς και 'Αλεκ Μπάλντουιν. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία».

Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στο αστυνομικό θρίλερ «Dirty Hands», με την Ντενίζ Ρίτσαρντς (Denise Richards) και τον Μάικλ Μπιτς (Michael Beach), το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει αργότερα αυτόν τον μήνα.