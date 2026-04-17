Τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να διαθέτουν άδεια των Φρουρών της Επανάστασης

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Ιράν

Όλα τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά σε συντονισμό με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ανέφερε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι η αποδέσμεση ιρανικών κεφαλαίων περιλαμβάνεται στη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι τα Στενά είναι ανοιχτά, αφού συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι πιστεύει πως «σύντομα» θα υπάρξει συμφωνία για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, αν και το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές.

Ο Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι οι διελεύσεις των πλοίων θα περιορίζονται σε θαλάσσιες λωρίδες που κρίνονται ασφαλείς από το Ιράν. Για τα πολεμικά πλοία εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση διέλευσης.

Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι «λωρίδες» περιλαμβάνουν ή αποκλείουν τις καθιερωμένες λωρίδες του Συστήματος Διαχωρισμού Κυκλοφορίας (TSS) για την είσοδο και την έξοδο στον Κόλπο, τις οποίες χρησιμοποιεί η διεθνής ναυτιλία από τη δεκαετία του 1970.

«Ακόμη και στα αμερικανικά πλοία, εξαιρουμένων των πολεμικών, θα επιτρέπεται η διέλευση», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Κατά την πηγή αυτή, ορισμένες διαδρομές μέσω του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτές, αλλά θα πρέπει να χαρακτηριστούν ασφαλείς από το Ιράν. «Η ναυσιπλοΐα θα διεξάγεται σε συντονισμό με το Ιράν και με την έγκριση των Φρουρών της Επανάστασης και του Οργανισμού Λιμένων και Ναυτιλίας, για την ασφάλεια» των πλοίων, τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ενώσεις του ναυτιλιακού κλάδου ανέφεραν ότι εξετάζουν την κατάσταση. «Επί του παρόντος επαληθεύουμε την πρόσφατη ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας για όλα τα εμπορικά πλοία και την ασφαλή διέλευση», είπε ο Αρσένιο Ντομίνγκες, ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) του ΟΗΕ.