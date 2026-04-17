Ιράν: Ανοίγουν πλήρως τα στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας

Πτώση 10% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για την υπόλοιπη περίοδο της εκεχειρίας, σε ευθυγραμμισμό με τη συμφωνία κατάπαυησης πυρός στον Λίβανο.

Η διέλευση των πλοίων μέσω των Στενών θα γίνεται σύμφωνα με τη συντονισμένη διαδρομή, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν, τόνισε ο Αραγτσί σε μια ανάρτηση στο X.

Πτώση 10% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του πετρελαίου έπεσε κατά 10% μετά την ανακοίνωση για το άνοιγμα εκ νέου των στενών του Ορμούζ, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.