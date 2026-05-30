Ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει

«Το Ιράν απέρριψε τη γλώσσα του "πρέπει" πριν από 47 χρόνια» απαντά η Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει, δήλωσε χθες Παρασκευή αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ύστερα από σύσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.

«Η συνεδρίαση στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων ολοκληρώθηκε και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Όπως μετέδωσε η εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια «οριστική απόφαση».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι-Λα» στη Σιγκαπούρη ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι «παραπάνω από ικανές» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. «Είμαστε απολύτως ικανοί να επαναλάβουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσηλωμένη στη δέσμευση πως «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε παρουσιάσει έξι βασικούς όρους του για τη σύναψη συμφωνίας: δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνική βόμβα, απομάκρυνση και καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου σε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, άμεσο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, κατάργηση διοδίων, εξουδετέρωση ναρκών και καμία αποδέσμευση κεφαλαίων «μέχρι νεωτέρας».

Η ιρανική απάντηση ήταν αιχμηρή. Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά», σημειώνοντας ότι «συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαϊλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι «δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία», επισημαίνοντας πως «η χώρα απέρριψε τη γλώσσα του "πρέπει" πριν από 47 χρόνια». Πρόσθεσε ότι η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε, από την πλευρά του, τις ΗΠΑ να επιδείξουν πραγματική πολιτική βούληση για συμφωνία, επισημαίνοντας ότι το Ιράν είναι έτοιμο για ένα «αξιοπρεπές πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου.

Την ίδια ώρα, η ανακοίνωση του Ισραήλ για προέλαση βαθύτερα στον νότιο Λίβανο κρατά τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη τροχιά κλιμάκωσης, παρά τις «παραγωγικές» –σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ– συνομιλίες μεταξύ στρατιωτικών αξιωματούχων των δύο χωρών χθες στο Πεντάγωνο, που ήταν οι πρώτες εδώ και δεκαετίες.