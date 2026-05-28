Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν άνοιξαν πυρ εναντίον τεσσάρων πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ – Συναγερμός και στο Κουβέιτ

0

Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

«Τέσσερα πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε το IRIB μέσω Telegram, επικαλούμενο αξιωματικό, διευκρινίζοντας πως το συμβάν αυτό σημειώθηκε περί τις 00:35 (τοπική ώρα· 00:05 ώρα Ελλάδας), αλλά χωρίς να ξεκαθαρίσει τον τύπο των πλοίων αυτών, ούτε την εθνικότητά τους.

«Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις βλήθηκαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση την οποία αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι συνιστούσε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος την Τετάρτη.

Ο ίδιος αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει και καταρρίψει πολλαπλά ιρανικά drones, τα οποία εκτιμήθηκε ότι συνιστούσαν αντίστοιχη απειλή.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι τρεις εκρήξεις καταγράφηκαν σε περιοχή ανατολικά της λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς, περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ενεργοποιήθηκαν για αρκετή ώρα τα συστήματα αεράμυνας της χώρας, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει διερεύνηση για να εξακριβώσουν τι προκάλεσε τις εκρήξεις και υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε το περιστατικό.

Επίθεση στο Κουβέιτ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν το πρωί ότι αντιμετωπίζουν επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον drones και βάσης στο νότιο Ιράν, τη δεύτερη μέσα στην εβδομάδα.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή την ώρα επιθέσεις που διεξάγονται με εχθρικούς πυραύλους και drones», ανέφερε περί τις 05:40 (ώρα Ελλάδας) ο στρατός του εμιράτου μέσω X.

Κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος φορέα που ίδρυσε το Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης ιρανικής Αρχής Στενού του Περσικού Κόλπου, του φορέα που ιδρύθηκε από την Τεχεράνη για την είσπραξη τελών διέλευσης από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

«Η πιο πρόσφατη απόπειρα του ιρανικού στρατού να εκβιάσει την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχείρηση "Οικονομική Οργή" έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών», έκρινε, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, αναφερόμενος στην οικονομική πτυχή της επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας -που βαφτίστηκε «Επιχείρηση Επική Οργή»- από την 28η Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου απειλεί επίσης με την επιβολή κυρώσεων όλους όσοι καταβάλουν τέλη διέλευσης, διότι θα θεωρηθεί ότι «παρέχουν υποστήριξη στους Φρουρούς της Επανάστασης» και «ωφελούνται από υπηρεσίες τους».

Το Ιράν παραμένει προσηλωμένο στις «κόκκινες γραμμές» του, τόνισε Ιρανός βουλευτής

Ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφαλείας του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Εμπραχίμ Αζιζί, τόνισε αργά το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη ότι η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με σκοπό την σύναψη συμφωνίας ώστε να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Αζιζί, που δεν πιστεύεται πως εμπλέκεται άμεσα στις διμερείς συνομιλίες, ανέφερε μέσω X ότι το Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω από αυτές που θεωρεί «τις κόκκινες γραμμές του», πιο συγκεκριμένα «το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, στην κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την άρση των κυρώσεων».

«Είναι προφανές ότι ο Τραμπ, ψάχνοντας διέξοδο από το στρατηγικό αδιέξοδό του, κινείται στο εκκρεμές από τη διατύπωση απειλών στις εκκλήσεις για συμφωνία», πρόσθεσε.

Η τύχη του αποθέματος κάπου 400 κιλών εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό ουρανίου που διαθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία συγκαταλέγεται στα ακανθώδη ζητήματα για τα οποία διαφωνούν οι δυο πλευρές.

Κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου του χθες Τετάρτη ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία «θέλει πάρα πολύ να κλείσουμε συμφωνία» αλλά «ως τώρα δεν έχει φτάσει» εκεί που περιμένει: «δεν είμαστε ικανοποιημένοι» με την πρότασή της, είπε—προσθέτοντας «θα είμαστε» στο τέλος.

«Ή θα γίνει αυτό, ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά», απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως κατέγραψε βίντεο μέρους του υπουργικού συμβουλίου (από το ένατο λεπτό κ.ε.) που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.