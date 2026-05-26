Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποβληθεί στο τρίτο του check-up σε 13 μήνες

Ο Αμερικανός πρόεδρος γίνεται 80 ετών τον ερχόμενο μήνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υποβληθεί σήμερα σε ιατρικό έλεγχο ρουτίνας στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ κοντά στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ενώ πρόκειται για το τρίτο του ραντεβού αυτού του είδους τους τελευταίους 13 μήνες.

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο Τραμπ θα υποβληθεί στις συνηθισμένες οδοντιατρικές και ιατρικές εξετάσεις που κάνει κάθε χρόνο στο πλαίσιο της τακτικής προληπτικής φροντίδας της υγείας του.

Τον Οκτώβριο, ο γιατρός Σον Μπαρμπαρέλα δήλωσε ότι η καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα του Τραμπ είναι σαν αυτά ενός 65χρονου, μολονότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι 79 ετών, μετά τον, όπως τον ονόμασε ο πρόεδρος, «εξαμηνιαίο ιατρικό έλεγχο». Ο Τραμπ, ο μεγαλύτερης ηλικίας πρόεδρος που ορκίστηκε ποτέ στις ΗΠΑ, είχε υποβληθεί στον προηγούμενο ετήσιο ιατρικό του έλεγχο τον Απρίλιο του 2025.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ δημοσιοποιούν παραδοσιακά πληροφορίες για την υγεία τους, αν και δεν υποχρεούνται νομικά να το κάνουν.

Υπήρξαν διάφορες εικασίες σχετικά με την υγεία του Τραμπ, καθώς εικόνες από μώλωπες στα χέρια του -ορισμένοι εκ των οποίων είχαν καλυφθεί όπως φαινόταν με μέικαπ- και από τα πόδια του που έδειχναν πρησμένα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Ο Τραμπ, ο οποίος γίνεται 80 ετών τον ερχόμενο μήνα, αιτιολόγησε τους μώλωπες ως αποτέλεσμα συχνών χειραψιών. Ο Λευκός Οίκος επικαλέστηκε ως αιτία τη χρήση αντιπηκτικής αγωγής.

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια αβλαβής κατάσταση των φλεβών των ποδιών που εμφανίζεται κυρίως σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους.