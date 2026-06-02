Ο Τραμπ κατακεραύνωσε τον Νετανιάχου: «Είσαι θεότρελος, θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ – Σου σώζω το τομάρι, όλοι σε μισούν»

Έξαλλος ο Αμερικανός πρόεδρος για την κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο

Την οργή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε η κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, κάτι που φάνηκε από την έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα, η οποία ήταν γεμάτη ύβρεις, όπως αποκάλυψαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μία τρίτη πηγή στο Axios.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το Ιράν απείλησε να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εξαιτίας των ενεργειών του Ισραήλ στον Λίβανο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «τρελό» και τον κατηγόρησε για αχαριστία, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Επίσης, φέρεται να σταμάτησε το ισραηλινό σχέδιο για πλήγμα στη Βηρυτό.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου πως η υλοποίηση των απειλών του να βομβαρδίσει τη λιβανική πρωτεύουσα θα απομόνωνε ακόμη περισσότερο το Ισραήλ διεθνώς.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως είχε βοηθήσει τον Νετανιάχου να αποφύγει τη φυλακή - αναφορά στη στήριξή του κατά τη διάρκεια της δίκης του Νετανιάχου για υποθέσεις διαφθοράς.

Συνοψίζοντας τα λόγια του Τραμπ προς τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε: «Είσαι θεότρελος ("fucking crazy"). Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλος ο κόσμος σε μισεί πλέον. Όλος ο κόσμος μισεί το Ισραήλ εξαιτίας αυτού.»

Μια δεύτερη πηγή που ενημερώθηκε για την κλήση ανέφερε ότι ο Τραμπ ήταν «έξαλλος» και κάποια στιγμή φώναξε στον Νετανιάχου: «Τι στο διάολο κάνεις;».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ γνώριζε πως η Χεζμπολάχ εκτόξευε πυρά κατά του Ισραήλ και ότι το Ισραήλ είχε ανάγκη να αμυνθεί, αλλά θεωρούσε ότι τις τελευταίες ημέρες ο Νετανιάχου κλιμάκωνε την κατάσταση με δυσανάλογο τρόπο.

Εκτός από τις απειλές για τη Βηρυτό, το Ισραήλ έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ ανησυχούσε για τον μεγάλο αριθμό αμάχων που έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο και διαφωνούσε με την τακτική του Ισραήλ να κατεδαφίζει κτίρια για να εξουδετερώσει έναν μόνο διοικητή της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ δεν σχεδιάζει πλέον να πλήξει στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο Axios.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είχαν και στο παρελθόν αρκετές τεταμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, αλλά συνέχισαν να συντονίζονται στενά σε θέματα που αφορούν το Ιράν και άλλα ζητήματα. Ένας αξιωματούχος είπε ότι αυτή ήταν μία από τις χειρότερες συνομιλίες του Τραμπ με τον Νετανιάχου από τότε που επέστρεψε στην προεδρία.

Η οργή του Τραμπ φαίνεται να αποδίδεται στο ότι η απόφαση του Νετανιάχου να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο απειλούσε να τινάξει στον αέρα τις διαπραγματεύσεις του με το Ιράν.

Μετά την κλήση, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς».

Ο Νετανιάχου από την πλευρά του εξέδωσε ανακοίνωση μετά την κλήση, στην οποία ανέφερε ότι είπε στον Τραμπ πως το Ισραήλ θα πλήξει στόχους στη Βηρυτό, εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και ότι, στο μεταξύ, θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.

«Η θέση μας παραμένει η ίδια» έγραψε ο Νετανιάχου.

Ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι, στην πραγματικότητα, ο Τραμπ «ισοπέδωσε» τον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

«Ο Μπίμπι είπε: "Εντάξει, εντάξει, απλώς φρόντισε να τακτοποιηθούν όλα"», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με πηγές του Axios, το μνημόνιο που διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ και το Ιράν προβλέπει τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο. Αυτό ήταν και η αιτία μιας προηγούμενης τεταμένης τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου.

Νέες συγκρούσεις του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ τη νύχτα

Οι ανακοινώσεις αυτές όμως δεν φάνηκαν να έχουν και πολλή σχέση με τα γεγονότα επί του πεδίου: οι ανταλλαγές πυρών συνεχίστηκαν τη νύχτα.

Ειδικότερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα, παρά τη διαβεβαίωση του Τραμπ πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα σταματήσουν, πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων μεταξύ αντιπροσώπων των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ σήμερα στην Ουάσινγκτον.

Αντιδρώντας στην κλιμάκωση της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο, οι Φρουροί της Επανάστασης -ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας- απείλησαν χθες να ανοίξουν «νέα μέτωπα».

Ο νέος κύκλος συνομιλιών, στις οποίες εναντιώνεται η Χεζμπολάχ, μεταξύ απεσταλμένων των δύο χωρών, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, είναι ο τέταρτος αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στις αρχές Μαρτίου. Αναμένεται να διεξαχθούν σήμερα και αύριο Τετάρτη.

«Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι ο μόνος τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος», υποστήριξε χθες ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταγγέλλοντας την «άγρια επίθεση» του Ισραήλ, που εντατικοποίησε τις επιχειρήσεις του και εισέβαλε πιο βαθιά στην επικράτεια του Λιβάνου για να αντιμετωπίσει το σιιτικό κίνημα το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Η εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο έχει φτάσει στο μεγαλύτερο βάθος από το 2000, όταν αποφάσισε να αποσύρει τα στρατεύματά του έπειτα από 18 χρόνια κατοχής.

Χθες το Ισραήλ απείλησε να πλήξει το κίνημα στο κυριότερο προπύργιό του, στα νότια προάστια της Βηρυτού, πυροδοτώντας φυγή πολλών κατοίκων. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικαλέστηκε τις «επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από πλευράς Χεζμπολάχ και τις επιθέσεις εναντίον της χώρας του.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση με ρουκέτα εναντίον ισραηλινού άρματος μάχης Μερκάβα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, τονίζοντας πως επιχειρεί για να αποτρέψει «προέλαση ισραηλινών δυνάμεων» στη Χαντάθα, στον νότιο Λίβανο. Ανέφερε ακόμα ότι μαχητές της στοχοποίησαν άλλα τέσσερα άρματα μάχης, καθώς και ισραηλινούς στρατιώτες με «ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν δύο «βλήματα» που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, χωρίς να κάνουν λόγο για τραυματισμούς.

Παράλληλα, το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι έγιναν ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στα χωριά Μαρουανίγια, Σιντίκιν, Γιατέρ και Μανσούρι, στον νότιο Λίβανο, κι ότι ακούστηκε «πολύ ισχυρή έκρηξη» στην κοινότητα Ντεμπίν.

Νωρίτερα χθες οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πάνω από 40 κοινότητες στον νότο, ανάμεσά τους την Τύρο, όπου βομβαρδισμός κοντά στο νοσοκομείο προκάλεσε ζημιές και τραυματισμούς, ενώ έκοψε το ρεύμα σε μονάδες εντατικής θεραπείας, κατά το ANI.

Κι η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις με πυραύλους εναντίον στρατιωτικών στόχων στο βόρειο Ισραήλ.

«Αν δεν υπάρξει ηρεμία στο βόρειο Ισραήλ, δεν θα υπάρξει ηρεμία για τη Χεζμπολά», διεμήνυσε μέσω X ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, συγκληθείσας κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Υποτίθεται ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός από την 17η Απριλίου – στην πραγματικότητα, οι εχθροπραξίες είναι καθημερινές.

Από τη 2η Μαρτίου στον Λίβανο έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 3.412 άνθρωποι κι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό. Στην πλευρά του Ισραήλ ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 27 νεκρούς, 26 στρατιωτικούς κι έναν συμβασιούχο των ενόπλων δυνάμεων.

Σε έκθεσή του που υπέβαλε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τόνισε πως είναι «απαραίτητη» η διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας του ΟΗΕ στον Λίβανο μετά την αποχώρηση της παρούσας ειρηνευτικής δύναμης (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) στα τέλη του 2026 – όπως αποφασίστηκε τον Αύγουστο του 2025. Ανάμεσα στους σκοπούς της: η επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός και η υποστήριξη στις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις.

Αλλά η πρόταση είναι πιθανό να προσκρούσει στην αντίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Κόκκινες γραμμές»

Κατηγορώντας το Ισραήλ πως υπερέβη τις «κόκκινες γραμμές» του, κι ενώ οι διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μοιάζουν να έχουν κολλήσει σε κινούμενη άμμο, το Ιράν απείλησε από την πλευρά του να ανοίξει «νέα μέτωπα», παρά την κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου.

Η Τεχεράνη αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για το τέλος του πολέμου να συμπεριλάβει πραγματική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται, με ταχύ ρυθμό, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Κάτι που αντέκρουσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, μεταδίδοντας ότι η Τεχεράνη διέκοψε τον έμμεσο διάλογο με την Ουάσινγκτον, ιδίως εξαιτίας της κλιμάκωσης της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο.

Απτόητος, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφο του ABC News τηλεφωνικά ότι θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη ακόμα και «κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας».

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις διαρκούν εβδομάδες. Το Ιράν κατηγόρησε ξανά χθες τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, έπειτα από αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της επικράτειάς του, που οδήγησαν σε αντίποινα.