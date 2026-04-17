Ο Τραμπ χαιρετίζει την ανακοίνωση του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

«Ο αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανικών θα παραμείνει μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία», ωστόσο τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα την ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως στη ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας -- ένα βασικό σημείο των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

«Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ιράν είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για πλήρη διάπλου. Σας ευχαριστώ!», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω της πλατφόρμας του Truth Social, σε ένα μήνυμα γραμμένο όλο στα κεφαλαία.

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο αφότου χαιρέτισε την ανακοίνωση της Τεχεράνης να ανοίξει πλήρως τα Στένα του Ορμούζ, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά (...) αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει πλήρως σε ισχύ μόνο σε σχέση με το Ιράν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις μας με το Ιράν κατά 100%», δήλωσε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social, προσθέτοντας ότι «η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει πολύ γρήγορα».