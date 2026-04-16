«Η Χεζμπολάχ θα σεβαστεί την εκεχειρία εφόσον το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της»

Σύμφωνα με τον βουλευτή Ιμπραχίμ Μουσάουι

H Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα σεβαστεί την εκεχειρία που τίθεται σε ισχύ τα μεσάνυχτα υπό την προϋπόθεση πως το Ισραήλ θα σταματήσει εντελώς τις εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονικών επιθέσεων εναντίον των μελών της, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας βουλευτής του φιλοϊρανικού κινήματος.

«Θα σεβαστούμε την εκεχειρία (…) υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για πλήρη παύση των εχθροπραξιών εναντίον μας και το Ισραήλ δεν θα την εκμεταλλευτεί για να διαπράξει δολοφονίες», τόνισε ο βουλευτής Ιμπραχίμ αλ Μούσαουι, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μετά τη συμφωνία εκεχειρίας που έβαλε τέλος στον προηγούμενο πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών, τον Νοέμβριο του 2024, το Ισραήλ συνέχισε να εξαπολύει στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μελών του και υποδομών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.