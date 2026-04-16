Ντόναλντ Τραμπ: Δεκαήμερη συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο

Μετά από πίεση των ΗΠΑ και στις δύο πλευρές - Ξεκινάει από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης

Συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για δέκα μέρες ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επαφές με τον Ζόζεφ Αούν και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ την Πέμπτη τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας με στόχο να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια ευρύτερη συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι είχε «εξαιρετικές συνομιλίες» με τον «αξιοσέβαστο» πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ των χωρών τους θα ξεκινήσει επισήμως η κατάπαυση του πυρός «στις 17.00 ώρα Ανατολικής Ακτής» των ΗΠΑ (σ.σ. μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι έδωσε οδηγίες στον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς να εργαστεί με τις δύο αυτές χώρες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του ενημερωτικού ιστοτόπου Axios, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει για να συζητήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Όλα εξαρτώνται από το Ισραήλ, λέει η Χεζμπολάχ

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η οργάνωση ενημερώθηκε για μια πιθανή, βραχυχρόνια κατάπαυση του πυρός, από τον πρεσβευτή του Ιράν στη Βηρυτό.

Η δήλωση αυτή έγινε λίγα λεπτά πριν ανακοινώσει ο Τραμπ την επίτευξη συμφωνίας.

Όταν ρωτήθηκα αν η Χεζμπολάχ θα τηρήσει μια πιθανή εκεχειρία, ο Φαντλάλα απάντησε ότι όλα εξαρτώνται από το αν το Ισραήλ θα διακόψει κάθε μορφή εχθροπραξιών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συγκάλεσε κατεπειγόντως το συμβούλιο ασφαλείας για να συζητήσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Reuters πάντως, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος υπηρεσίας ασφαλείας είπε ότι ο στρατός δεν σχεδιάζει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός.