Απαγορεύτηκε η είσοδος του Κάνιε Γουέστ στην Μεγάλη Βρετανία – Ακυρώθηκε το μουσικό φεστιβάλ Wireless

Του απαγόρευσαν το ταξίδι, λόγω των αντισημιτικών του δηλώσεων τα τελευταία χρόνια

Το μουσικό φεστιβάλ Wireless του Λονδίνου, όπου ο Κάνιε Γουέστ ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί τον Ιούλιο, ακυρώθηκε, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές, μετά την απαγόρευση εισόδου του Αμερικανού ράπερ στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των αντισημιτικών του δηλώσεων τα τελευταία χρόνια.

«Μετά την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να απαγορεύσει στον Κάνιε Γουέστ την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να ακυρώσουν το Wireless Festival», τόνισαν σε ανάρτησή τους οι διοργανωτές στο Instagram, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο ράπερ ήταν το πρώτο όνομα του φεστιβάλ και αναμενόταν να εμφανιστεί και τις τρεις νύχτες συναυλιών.