Ο αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου της Βρετανίας ελπίζει να δει τη χώρα να επανεντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

«Το Brexit προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην οικονομία μας»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου της Βρετανίας δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ελπίζει να δει το Ηνωμένο Βασίλειο να επανεντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση «όσο είναι ακόμη ζωντανός», σχεδόν δέκα χρόνια μετά το Brexit που δίχασε τη χώρα.

«Το λέγαμε όλοι στο Εργατικό Κόμμα και ασφαλώς στην κυβέρνηση: το Brexit προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην βρετανική οικονομία», είπε ο Κρις Μπράιαντ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP, στο περιθώριο της συνάντησης που είχε στο Στρασβούργο με ευρωβουλευτές.

Ο 64χρονος πολιτικός, ένθερμος υποστηρικτής της παραμονής του ΗΒ στην ΕΕ, είπε ότι «τον κατέβαλε» το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2016. «Η καρδιά μου έσπασε τη βραδιά του δημοψηφίσματος για το Brexit».

«Ελπίζω ότι, όσο ζω, θα γίνουμε και πάλι δεκτοί στους κόλπους της Ευρώπης, ως πλήρες και σταθερό μέλος της ΕΕ», ευχήθηκε, αναφερόμενος σε ένα θέμα που παραμένει φλέγον στη Βρετανία.

Το 2024 η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ ανήλθε στην εξουσία υπερασπιζόμενη την προσέγγιση με την ΕΕ, αλλά έθεσε και πολλές κόκκινες γραμμές: να μην επανέλθει η Βρετανία στην ενιαία αγορά ή την τελωνειακή ένωση, ούτε να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων.

Την ώρα που ο Στάρμερ εμφανίζεται αποδυναμωμένος μετά την ήττα του Εργατικού κόμματος στις τοπικές εκλογές της 7ης Μαΐου, ένας πιθανός δελφίνος, ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, προχώρησε ακόμη περισσότερο: «Χρειαζόμαστε μια νέα ειδική σχέση με την ΕΕ επειδή το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται στην Ευρώπη και, κάποια μέρα, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είπε το Σάββατο, χαρακτηρίζοντας «καταστροφικό λάθος» το Brexit.

Οι δηλώσεις αυτές αναζωπύρωσαν τη δημόσια αντιπαράθεση στη χώρα, με φόντο την άνοδο των ποσοστών του αντιμεταναστευτικού, ακροδεξιού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος είχε αγωνιστεί για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ.

Επικαλούμενος τις «τουλάχιστον 16.000 βρετανικές επιχειρήσεις» που κάνουν εξαγωγές στην Ευρώπη, ο Μπράιαντ είπε σήμερα ότι το Brexit ήταν «αυτογκόλ», όμως παραδέχτηκε ότι η επιστροφή στην ΕΕ είναι μια «μακρινή προοπτική»: «Δεν θα το κάνουμε φέτος το καλοκαίρι», αστειεύτηκε, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι μια κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ ή οποιονδήποτε άλλον, θα θέλει να έχει πολύ στενότερη σχέση με την ΕΕ», διαβεβαίωσε.

Φέτος το καλοκαίρι το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ θα έχουν τη δεύτερη διμερή σύνοδό τους, έπειτα από εκείνη του Μαΐου του 2025 που κατέληξε σε συμφωνία στενότερης συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και μια χαλάρωση των περιορισμών στο εμπόριο τροφίμων.