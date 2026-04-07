Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ανεστάλη η κυκλοφορία στη γέφυρα που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με το Μπαχρέιν

0

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πετροχημικό συγκρότημα στο ανατολικό τμήμα της πρώτης

Η μόνη οδική αρτηρία που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με το Μπαχρέιν έκλεισε για λόγους ασφαλείας μετά τις προειδοποιήσεις που εκδόθηκαν στην περιοχή, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον γειτονικών του χωρών στον Κόλπο.

«Η κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα Βασιλιάς Φαχντ ανεστάλη για προληπτικούς λόγους», ανακοίνωσε η General Authority for King Fahd Causeway, που είναι ο οργανισμός που διαχειρίζεται τη γέφυρα αυτή 25 χιλιομέτρων που συνδέει οδικώς τις δύο χώρες.

Ένα πετροχημικό συγκρότημα που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας έγινε στόχος επιθέσεων την περασμένη νύχτα, δήλωσε στο AFP πηγή, λίγες ώρες αφού αντίστοιχες εγκαταστάσεις επλήγησαν στο Ιράν.

«Επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στα εργοστάσια της Sabic στη Τζουμπάιλ. Οι εκρήξεις ήταν ισχυρές», δήλωσε η πηγή αυτή αναφερόμενη στην εταιρεία Saudi Basic Industries Corporation, σαουδαραβικό κολοσσό παραγωγής χημικών.

Στην Τζουμπάιλ βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές ζώνες παγκοσμίως, όπου παράγονται χάλυβας, βενζίνη, πετροχημικά, λιπαντικά έλαια και χημικά λιπάσματα.

Νωρίτερα ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον του ανατολικού τμήματος του βασιλείου και τα συντρίμμια τους κατέπεσαν γύρω από ενεργειακές υποδομές.