H Χεζμπολάχ «υπόσχεται» πως θα ανταποδώσει το μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός

0

Τα χτυπήματα φέρονται να κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 1.165 άλλων

Πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Τάλετ ελ Χαγιάτ της Βηρυτού κατέρρευσε σήμερα εξαιτίας βομβαρδισμού, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) να ανακοινώνουν πως εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο «διοικητή της Χεζμπολάχ».

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο από την πληγείσα τοποθεσία, όπου διακρίνονται ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση.

Η Χεζμπολάχ τόνισε πως διατηρεί το δικαίωμα να ανταποδώσει το μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Λιβάνου – το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 1.165 άλλων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου.

«Οι σημερινές σφαγές (…) επιβεβαιώνουν το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά μας να αντισταθούμε στον κατακτητή και να ανταποδώσουμε τις επιθέσεις του», ανέφερε η ανακοίνωση του σιιτικού κινήματος.