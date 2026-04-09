Νετανιάχου: Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός δεν σηματοδοτεί το τέλος του πολέμου

«Είναι ένας σταθμός στην πορεία για την επίτευξη όλων των στόχων μας»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν αιφνιδίασαν τη χώρα του με τη συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας πως όλες οι ενέργειες έγιναν σε συντονισμό με το Ισραήλ. «Δεν πρόκειται για το τέλος του πολέμου, αλλά για έναν σταθμό στην πορεία προς την επίτευξη όλων των στόχων μας», είπε ο Νετανιάχου.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα επιτεύγματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του ιρανικού καθεστώτος, δήλωσε πως «το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ, ενώ το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ».

«Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στη μάχη ανά πάσα στιγμή, εφόσον κριθεί απαραίτητο, έχουμε το δάχτυλο στη σκανδάλη», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.