Πέδρο Σάντσεθ: Ένα βήμα προς το απαρτχάιντ ο νόμος του Ισραήλ για θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε σήμερα ως ένα «βήμα προς το απαρτχάιντ» την έγκριση χθες από το ισραηλινό κοινοβούλιο ενός νόμου με τον οποίο η θανατική ποινή καθίσταται ο κανόνας για τους Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις.

«Αυτό είναι ένα ασύμμετρο μέτρο που δεν θα ισχύει για Ισραηλινούς που διαπράττουν τα ίδια εγκλήματα. Ίδιο έγκλημα, διαφορετική τιμωρία. Είναι ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ. Ο κόσμος δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός», έγραψε με ανάρτηση στο Χ ο Σάντσεθ, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των Παλαιστινίων μεταξύ των δυτικών ηγετών.

Η Ισπανία βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση με το Ισραήλ μετά την έντονη κριτική της Μαδρίτης κατά της ισραηλινής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του πολέμου της Λωρίδας της Γάζας το 2023-25, τον οποίο η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε γενοκτονία.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει σε πολλές περιπτώσεις τη στάση της Ισπανίας αντισημιτική.

Το ρήγμα επιδεινώθηκε αυτόν τον μήνα μετά την αντίθεση της Ισπανίας στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, οδηγώντας τη Μαδρίτη να αποσύρει οριστικά τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ στις 11 Μαρτίου, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Χθες η Κνεσέτ (ισραηλινή Βουλή) αποφάσισε να καταστήσει τον θάνατο δι΄απαγχονισμού προεπιλεγμένη ποινή για τους Παλαιστινίους που καταδικάζονται σε στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις, υλοποιώντας σχετική υπόσχεση των ακροδεξιών συμμάχων του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νωρίτερα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η απόφαση του Ισραήλ να εγκρίνει τον νόμο αυτό είναι «πολύ ανησυχητική», και αποτελεί «ένα σαφές βήμα προς τα πίσω» όσον αφορά τη δέσμευσή του στις δημοκρατικές αρχές.