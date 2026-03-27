Επέκταση της προθεσμίας μέχρι τις 6 Απριλίου και ανάπτυξη drone boats για πρώτη φορά σε πόλεμο

Παρά την ένταση της ρητορικής, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρούς στρατιωτικούς κινδύνους σε πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Kharg Island

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Ο Τραμπ ανακοίνωσε επέκταση της αναστολής επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν έως τις 6 Απριλίου, μετά από αίτημα της Τεχεράνης

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε για πρώτη φορά τη χρήση αυτόνομων ταχυπλόων drone (GARC) σε ενεργό σύρραξη

Η πιθανή κατάληψη του νησιού Kharg θα μπορούσε να επιτευχθεί γρήγορα, αλλά αναλυτές προειδοποιούν για υψηλές απώλειες αμερικανών στρατιωτών

Το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ενισχύσεις στρατευμάτων στο νησί

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρατείνουν την πίεση κατά του Ιράν με νέα στρατιωτική τεχνολογία και διπλωματικούς ελιγμούς, αλλά συνάμα αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους σε μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση που θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο αντί να τον τερματίσει.

Νέα προθεσμία έως τις 6 Απριλίου

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επεκτείνει κατά 10 ημέρες την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, θέτοντας νέα προθεσμία στις 6 Απριλίου στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τραμπ στο Truth Social.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται και, παρά τις εσφαλμένες δηλώσεις των ψευδών μέσων ενημέρωσης και άλλων, προχωρούν πολύ καλά», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η αρχική πεντ αημερη αναστολή επρόκειτο να λήξει την Παρασκευή.

Ο τετραεβδόμαδος πόλεμος, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με κοινές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα στη Μέση Ανατολή και έχει πλήξει την παγκόσμια οικονομία με ανατιμήσεις στις τιμές της ενέργειας. Το Ιράν έχει ανταποκριθεί με αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι διεξάγει οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι μια αμερικανική πρόταση 15 σημείων, που διαβιβάστηκε μέσω Πακιστάν, εξετάστηκε λεπτομερώς την Τετάρτη από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά κρίθηκε μονομερής και απαράδεκτη.

Drone boats: Η νέα τεχνολογία στη σύρραξη

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει αυτόνομα μη επανδρωμένα ταχύπλοα για περιπολίες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον επιβεβαιώνει τη χρήση τέτοιων σκαφών σε ενεργό σύρραξη.

Τα σκάφη, γνωστά ως Global Autonomous Reconnaissance Craft ή GARC, κατασκευάζονται από την εταιρεία BlackSea με έδρα το Μέριλαντ και έχουν χρησιμοποιηθεί για περιπολίες στο πλαίσιο της αμερικανικής επιχείρησης «Epic Fury». Τα συγκεκριμένα σκάφη μήκους περίπου πέντε μέτρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για επιτήρηση όσο και για επιθέσεις τύπου καμικάζι.

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης του Πενταγώνου, Τιμ Χόκινς, δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα σκάφη έχουν ολοκληρώσει πάνω από 450 ώρες λειτουργίας και περισσότερα από 2.200 ναυτικά μίλια κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων περιπολιών. Παρόλα αυτά, δεν υπήρξε ένδειξη ότι οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει τα σκάφη για επιθετικές ενέργειες.

Η ανάπτυξη των drone boats έρχεται παρά μια σειρά αποτυχιών στην πολυετή προσπάθεια του αμερικανικού ναυτικού να αναπτύξει στόλο μη επανδρωμένων επιφανειακών σκαφών. Το Reuters είχε αναφέρει πέρυσι ότι το GARC είχε εμπλακεί σε πολλαπλά προβλήματα απόδοσης και ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης όπου συγκρούστηκε με άλλο σκάφος σε μεγάλη ταχύτητα κατά τη διάρκεια στρατιωτικής δοκιμής.

Η παγίδα του Kharg Island

Οι ΗΠΑ σταθμίζουν την επιλογή να χρησιμοποιήσουν χερσαίες δυνάμεις για την κατάληψη του στρατηγικού πετρελαϊκού κόμβου του Ιράν, του νησιού Kharg. Η επιχείρηση θα μπορούσε να επιτευχθεί σχετικά γρήγορα, αλλά αναλυτές προειδοποιούν ότι θα άφηνε τα αμερικανικά στρατεύματα σε μεγάλο κίνδυνο και θα παρέτεινε αντί να συντομεύσει τον πόλεμο.

Το Kharg Island βρίσκεται 26 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν στο βόρειο άκρο του Κόλπου, περίπου 483 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Στενού του Ορμούζ. Διαχειρίζεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν και η κατάληψή του θα έδινε στις ΗΠΑ τη δυνατότητα να διαταράξουν σοβαρά το ενεργειακό εμπόριο της Τεχεράνης, ασκώντας τεράστια πίεση στην οικονομία της χώρας.

Ωστόσο, το Ιράν έχει τοποθετήσει παγίδες και μετακινήσει πρόσθετο στρατιωτικό προσωπικό και αεράμυνα στο νησί τις τελευταίες εβδομάδες, προετοιμαζόμενο για μια πιθανή αμερικανική επιχείρηση. Το νησί διαθέτει ήδη πολλαπλά επίπεδα άμυνας, ενώ οι Ιρανοί έχουν μετακινήσει πρόσθετα φορητά συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος γνωστά ως MANPADS.

Το Ιράν έχει επίσης τοποθετήσει παγίδες, συμπεριλαμβανομένων ναρκών κατά προσωπικού και τεθωρακισμένων γύρω από το νησί, ακόμη και στην ακτογραμμή όπου θα αποβιβάζονταν τα αμερικανικά στρατεύματα. Αναλυτές προειδοποιούν ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα εκτίθεντο σε επιθέσεις με πυραύλους και drones, συμπεριλαμβανομένων των θανατηφόρων «first-person view drones» με κάμερες που χρησιμοποιούνται εκτενώς στην Ουκρανία.

«Η κατάληψη και κατοχή του Kharg Island είναι πιθανότερο να επεκτείνει και να παρατείνει τον πόλεμο παρά να οδηγήσει σε κάποιου είδους αποφασιστική νίκη», έγραψαν οι Ράιαν Μπρομπστ και Κάμερον ΜακΜίλαν του Ιδρύματος για την Άμυνα των Δημοκρατιών.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι η κατάληψη του Kharg Island θα «χρεοκοπούσε πλήρως» το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε γρήγορο τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, πολλοί εντός της κυβέρνησης δείχνουν επιφυλακτικοί για μια τέτοια κίνηση, ιδιαίτερα δεδομένου ότι θα απαιτούσε σημαντικό αριθμό χερσαίων στρατευμάτων.

Σύμμαχοι του Κόλπου παροτρύνουν ιδιωτικά την κυβέρνηση Τραμπ να μην παρατείνει τον πόλεμο με αποστολή χερσαίων δυνάμεων για την κατοχή του νησιού. Η ανησυχία είναι ότι η κατοχή του νησιού με αμερικανικά στρατεύματα θα οδηγούσε σε υψηλές απώλειες, προκαλώντας πιθανότατα ιρανικά αντίποινα κατά των υποδομών των χωρών του Κόλπου και παρατείνοντας τη σύρραξη.