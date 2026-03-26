«Ήταν υπεύθυνος για το κλείσιμο του Ορμούζ»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός «εξόντωσε» τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, Αλιρέζα Τανγκσίρι, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του.

Ο ισραηλινός στρατός «εξόντωσε τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, που ήταν άμεσα υπεύθυνος για τη ναρκοθέτηση και τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ», δήλωσε ο Κατς, ορκιζόμενος στους επικεφαλής των Φρουρών, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ότι θα «συνεχίσουμε να σας κυνηγάμε έναν προς έναν».