Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν

Ο σοσιαλιστής Ζοσπέν είχε «συγκατοικήσει» με τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ζακ Σιράκ

Ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν πέθανε χθες, Κυριακή, σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένεια του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Επικεφαλής της κυβέρνησης από το 1997 ως το 2002, πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος από το 1981 ως το 1988 και στη συνέχεια από το 1995 ως το 1997, ο Λιονέλ Ζοσπέν ήταν επίσης υποψήφιος, χωρίς επιτυχία, στις προεδρικές εκλογές του 1995 και στη συνέχεια σ' εκείνες του 2002, στις οποίες είχε προκριθεί στο δεύτερο γύρο ο ηγέτης της άκρας δεξιάς Ζαν-μαρί Λεπέν, και όχι ο Λιονέλ Ζοσπέν.

Στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του από το 1997 ως το 2002, ο σοσιαλιστής Λιονέλ Ζοσπέν είχε «συγκατοικήσει» με τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ζακ Σιράκ. «Συγκατοίκηση» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στη Γαλλία όταν ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός προέρχονται από αντίθετες παρατάξεις.

Τον Ιανουάριο είχε ανακοινώσει ότι υποβλήθηκε σε «μια σοβαρή επέμβαση», χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Αναγνωρίσιμη και ενοποιητική φυσιογνωμία της αριστεράς μέχρι το τέλος της ζωής του, είχε δημιουργήσει την αρχή της «πληθυντικής αριστεράς», με τη συμμετοχή στις κυβερνήσεις του υπουργών όχι μόνο σοσιαλιστών, αλλά και οικολόγων και κομμουνιστών.

Επωφελούμενος από μια ευνοϊκή οικονομική συγκυρία, είχε τότε θεσπίσει τη μείωση των ωρών εργασίας σε 35 την εβδομάδα, την καθολική υγειονομική κάλυψη, καθώς και το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ αγάμων ενηλίκων του ίδιου ή διαφορετικού φύλου, το PACS.

Έτσι οι πάντες είχαν εκπλαγεί όταν, το 2002, δεν είχε καταφέρει να προκριθεί στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στον οποίο ο ακροδεξιός Ζαν-Μαρί Λεπέν μονομάχησε τελικά με τον δεξιό Ζακ Σιράκ.

Ο Λιονέλ Ζοσπέν είχε αποσυρθεί τότε από την πολιτική ζωή και δεν είχε παρέμβει για χρόνια στη δημόσια συζήτηση.

Στη διάρκεια της πενταετούς προεδρίας του Φρανσουά Ολάντ (2012-2017), είχε προεδρεύσει μιας επιτροπής για τη δεοντολογία στην πολιτική. Από το 2014 ως το 2019 διετέλεσε μέλος του Συνταγματικού Συμβουλίου.

Ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος υπήρξε υπουργός του Λιονέλ Ζοσπέν από το 2000 ως το 2002, σε μήνυμά του στο X απέτισε φόρο τιμής στον πρώην πρωθυπουργό χαρακτηρίζοντάς τον «πρότυπο υψηλών απαιτήσεων και εργατικότητας» και χαιρετίζοντας τη μνήμη «ενός διανοουμένου σ' ένα εκτροχιασμένο».