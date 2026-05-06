«Έφυγε» από τη ζωή ο ιερέας Σπυρίδων Τσιάκαλος, γνωστός ως «παπα-Τσάκαλος»

0

Η ανάρτηση του γιου του

Πέθανε ο ιερέας Σπύρος Τσιάκαλος, μια προσωπικότητα που έγινε ευρύτερα γνωστή με την προσωνυμία παπά-Τσάκαλος. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που πάλεψε σε όλη του τη ζωή με το κεφάλι ψηλά.

Ο γιος του, αποχαιρετώντας τον, σημείωσε:

«Ο αγαπημένος μου πατέρας. ο θρυλικός παπά-Τσάκαλος, ο ιερέας Σπύρος Τσιάκαλος από τα Σιλπιανά (Καταφύλλι) της Αργιθέας δεν είναι πια μαζί μας. Έκλεισε τον κύκλο του αγώνα της ζωής του με τον τρόπο που ήθελε ο ίδιος, όρθιος, δυνατός. Έζησε όπως ήθελε να ζήσει, περήφανος, δυναμικός, αγέρωχος, αγωνίστηκε όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για την κοινωνία και την Εκκλησία. Πίστευε στο Θεό των αδύναμων, των φτωχών, των καταπιεσμένων, αναγνώριζε τα θαύματα που κάνουν οι άνθρωποι με την πίστη και τον αγώνα τους, πόναγε με τον πόνο των άλλων».

Ποιος ήταν θρυλικός παπά-Τσάκαλος

Ο Σπύρος Τσιάκαλος γεννήθηκε στα Σιλπιανά (Καταφύλλι) της Αργιθέας και ξεκίνησε να εργάζεται σκληρά από την τρυφερή ηλικία των 12 ετών. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Αθωνιάδα Ιερατική Σχολή, χειροτονήθηκε διάκονος στα 20 του και ιερέας μόλις στα 22, ενώ παράλληλα αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών.

Αν και πέρασε από πολλές γειτονιές του Πειραιά και της Αθήνας, ο Ιερός Ναός Γεννήσεως του Χριστού στο Καματερό αποτέλεσε τον σταθμό της καριέρας του. Όπως αναφέρει ο γιος του, ο παπά-Τσάκαλος ανέλαβε την ανακατασκευή του ναού εκ θεμελίων, μετατρέποντάς τον σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα θρησκευτικά τοπόσημα της Αττικής.

Η οικογένειά του, η σύζυγός του Κωνσταντίνα, τα παιδιά και τα εγγόνια του, ετοιμάζονται για το τελευταίο αντίο. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, στις 12.00 το μεσημέρι, στον ναό που ο ίδιος δημιούργησε στο Καματερό.

Επιθυμία του ιερέα ήταν η ταφή του να γίνει στη γενέτειρά του. Έτσι, την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα, η σορός του θα μεταφερθεί στο χωριό Καταφύλλι της Αργιθέας για τον ενταφιασμό.

Αναφερόμενος στην προσωπική τους απώλεια και τις οικογενειακές στιγμές, ο γιος του πρόσθεσε:

«Σύσσωμη η οικογένεια μας, η μητέρα μου Κωνσταντίνα, τα αδέρφια μου Δημήτρης και Σπύρος και τα εγγόνια του Θάλεια, Κωνσταντίνα, Γιάννης, Σπύρος, Γεωργία. Ορέστης και Κίμωνας θα τον θυμόμαστε και θα τον μελετάμε για όσο ζούμε. Η φωτογραφία είναι από τη βάπτιση του εγγονού του Ορέστη, δυστυχώς δε θα μπορέσει να βαπτίσει και το νεότερο εγγονό του τον Κίμωνα».