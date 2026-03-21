Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει φίλη και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης

Η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας Ρωσίας- Ιράν δεν περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη τους Ιρανούς ηγέτες για την περσική Πρωτοχρονιά, το Νορούζ, και δήλωσε ότι η Μόσχα παραμένει πιστή φίλη και αξιόπιστος εταίρος για την Τεχεράνη, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν έστειλε ευχές στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν για την περσική Πρωτοχρονιά, επεσήμανε το Κρεμλίνο.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχήθηκε ο ιρανικός λαός να ξεπεράσει τις σκληρές δοκιμασίες με αξιοπρέπεια και υπογράμμισε ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η Μόσχα παραμένει πιστή φίλη και αξιόπιστος εταίρος για την Τεχεράνη», ανέφερε η ρωσική προεδρία.

Η Ρωσία καταγγέλλει ότι τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν έχουν βυθίσει τη Μέση Ανατολή στην άβυσσο και έχουν προκαλέσει σημαντική, παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Politico μετέδωσε ότι η Μόσχα πρότεινε στην Ουάσινγκτον το Κρεμλίνο να σταματήσει να μοιράζεται πληροφορίες με το Ιράν, με αντάλλαγμα οι ΗΠΑ να πάψουν να προσφέρουν πληροφορίες στην Ουκρανία για τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ απέρριψαν την πρόταση, σημείωσε το Politico, αν και το Κρεμλίνο έχει χαρακτηρίσει το δημοσίευμα ψευδές.

Το εύρος της υποστήριξης που προσφέρει η Ρωσία στο Ιράν αμφισβητείται. Κάποιες ιρανικές πηγές έχουν δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν έχει λάβει πραγματική βοήθεια από τη Μόσχα.

Η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας Ρωσίας- Ιράν δεν περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και η Μόσχα έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν επιθυμεί η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο φοβούμενη την έναρξη μιας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή.