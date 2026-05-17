Αναβαθμίζεται κι άλλο ο Γαλιμπάφ στο Ιράν – Αναλαμβάνει και ηγετικό ρόλο στις σχέσεις με την Κίνα

Θεωρείται ο βασικός διαπραγματευτής της χώρας του στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής της χώρας του στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ επιφορτίστηκε επίσης με τις σχέσεις του Ιράν με την Κίνα, μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γαλιμπάφ «διορίστηκε πρόσφατα ειδικός απεσταλμένος του Ιράν για τις κινεζικές υποθέσεις», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο «καλά ενημερωμένες πηγές».

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως και ο κύριος εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου.

Τον διορισμό του Γαλιμπάφ στη θέση αυτή πρότεινε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και αυτός εγκρίθηκε από τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με το Tasnim.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων διευκρίνισε ότι θα είναι επιφορτισμένος με τον «συντονισμό διαφόρων πτυχών των ιρανοκινεζικών σχέσεων».

Τη θέση αυτή κατείχε προηγουμένως ο Αλί Λαριτζανί, όταν αυτός ήταν πρόεδρος του κοινοβουλίου, διευκρίνισε παράλληλα το πρακτορείο Fars.

Από αυτήν τη θέση, ο Λαριτζανί είχε επιβλέψει κυρίως την οριστικοποίηση της συμφωνίας στρατηγικής και εμπορικής συνεργασίας 25 ετών που συνήφθη ανάμεσα στο Ιράν και την Κίνα το 2021. Ο Λαριτζανί σκοτώθηκε τον Μάρτιο σε ισραηλινή επίθεση.

Ο Γαλιμπάφ μετείχε ως επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις στις 11 και 12 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ με αμερικανική αντιπροσωπεία της οποίας ηγείτο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Αυτές ήταν οι πλέον υψηλόβαθμες συνομιλίες που έγιναν ανάμεσα στις δύο χώρες από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 στο Ιράν, ανφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν σε επίσκεψη στην Κίνα, το Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το πολεμικό του ναυτικό είχε εγκρίνει από την προηγουμένη τη διέλευση κινεζικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει αποκλειστεί από την Τεχεράνη από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή.