Στους 4 αυξήθηκαν οι νεκροί στην Ρωσία από την μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones

Υπάρχουν και άλλοι 12 τραυματίες

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, η οποία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχεται σε πάνω από έναν χρόνο.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Μόσχας και ένας σε αυτήν του Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε όταν επλήγη σπίτι στο Χίμκι, βόρεια της πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι διασώστες ψάχνουν στα ερείπια για άλλον έναν άνθρωπο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 2 άνδρες σκοτώθηκαν στο χωριό Πογκορέλκι στην περιοχή Μιτίστσι και ότι ορισμένες πολυκατοικίες και εγκαταστάσεις υποδομών υπέστησαν ζημιές.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν καταρρίψει από τα μεσάνυχτα 81 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μετέδωσε παράλληλα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τον δήμαρχο της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, πράγμα που καθιστά την επίθεση αυτή τη μεγαλύτερη στη ρωσική πρωτεύουσα σε πάνω από έναν χρόνο.

Ο Σομπιάνιν δήλωσε επίσης ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων κοντά στην είσοδο του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας, ενώ τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές. Η «τεχνολογία» του διυλιστηρίου δεν υπέστη ζημιές, πρόσθεσε ο δήμαρχος της Μόσχας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εξάλλου νωρίτερα ότι 556 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν πάνω από τη χώρα στη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί.

Επίσης οι αρχές του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, του Σερεμέτιεβο της Μόσχας, δήλωσαν ότι συντρίμμια από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα είχαν πέσει στην περιοχή του αερολιμένα χωρίς να προκαλέσουν ζημιές.