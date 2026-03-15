Η «Black Strat» του Ντέιβιντ Γκίλμορ η πιο ακριβή κιθάρα που πωλήθηκε σε δημοπρασία για 14,55 εκατ. δολάρια

Σχεδόν τετραπλάσια έφτασε η αξία της σε σχέση με ότι υπολογιζόταν πριν

Η θρυλική κιθάρα «Black Strat» του Ντέιβιντ Γκίλμορ έγινε η πιο ακριβή που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Το πρώην μέλος των Pink Floyd χρησιμοποίησε το μοντέλο κατά την ηχογράφηση των κλασικών άλμπουμ του συγκροτήματος «The Dark Side Of The Moon» (1973), «Wish You Were Here» (1975), «Animals» (1977) και «The Wall» (1979).

Ο Βρετανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης έπαιξε με τη μαύρη Fender Stratocaster – στο σόλο του στο «Comfortably Numb» από τον τελευταίο δίσκο, καθώς και όταν έγραψε τα τραγούδια «Money» και «Shine On You Crazy Diamond».

Η «Black Strat» πωλήθηκε για το τεράστιο ποσό των 14,55 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Christie's της «Συλλογής Jim Irsay» στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Πριν από τη δημοπρσία, είχε εκτιμηθεί ότι η κιθάρα θα αγοραστεί στην τιμή των 2-4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Είναι πλέον η πιο ακριβή κιθάρα που πωλήθηκε ποτέ, καθώς η τιμή της ξεπέρασε εκείνη της ακουστικής κιθάρας με την οποία έπαιξε ο Κερτ Κομπέιν στην εκπομπή MTV Unplugged των Nirvana το 1993, αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Η σπάνια Martin D-18E του Κομπέιν χαρίστηκε στη συνέχεια στο Βασιλικό Κολλέγιο Μουσικής του Λονδίνου στα τέλη του περασμένου έτους.