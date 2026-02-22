Έργα τέχνης, κοσμήματα και ρούχα από τη συλλογή του Καρλ Λάγκερφελντ πωλούνται σε δημοπρασία

0

Θα διαρκέσει από τις 19 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου

Για δημοπρασία του Joopiter - του ψηφιακού οίκου που ίδρυσε ο Φαρέλ Γουίλιαμς - άνοιξαν τα αρχεία του Σεμπαστιάν Ζοντό, του ανθρώπου που στάθηκε στο πλευρό του Καρλ Λάγκερφελντ για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η δημοπρασία με τίτλο «Η Συλλογή του Σεμπαστιάν Ζοντό: Η Ζωή μου με τον Καρλ Λάγκερφελντ» προσφέρει μία εικόνα της σχέσης μεταξύ του θρυλικού σχεδιαστή μόδας και του επί χρόνια σωματοφύλακά του, βοηθού και μοντέλου του.

Για τη δημοπρασία που θα διαρκέσει από τις 19 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2026 έχουν επιλεγεί δώρα, έργα τέχνης και ενδύματα και αξεσουάρ που καθορίζουν τον μοναδικό τους δεσμό.

Η συλλογή βασίζεται στους προσωπικούς θησαυρούς που ο αείμνηστος Καρλ Λάγκερφελντ χάρισε στον Ζοντό όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μαζί. Όχι μόνο ως σωματοφύλακας, ο Ζοντό έγινε αναπόσπαστο κομμάτι του δημιουργικού και προσωπικού κόσμου του Λάγκερφελντ, βάδισε τελικά σε πασαρέλες του οίκου Chanel και έγινε το πρόσωπο του brand Karl Lagerfeld, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ρολόγια και σπάνια κοσμήματα, μαζί με πολυτελείς δημιουργίες από τους οίκους που ηγήθηκε ο Λάγκερφελντ, Chanel και Fendi, καθώς και βαλίτσες Louis Vuitton πωλούνται στη δημοπρασία.

Επιπλέον θα πωληθούν έργα τέχνης των Andy Warhol, Helmut Newton και Jeff Koons που αναδεικνύουν τις προτιμήσεις και τη γενναιοδωρία του αείμνηστου σχεδιαστή.