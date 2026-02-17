Νέο ρεκόρ σε δημοπρασία: Κάρτα Pokémon πουλήθηκε για 16,49 εκατ. δολάρια από τον γνωστό YouTuber Λόγκαν Πολ

Πρόκειται για την ακριβότερη συλλεκτική κάρτα όλων των κατηγοριών
Μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα Pokémon πουλήθηκε τη Δευτέρα σε πλειστηριασμό έναντι 16.492.000 δολαρίων, τιμή που καταγράφεται ως ρεκόρ για αντικείμενα αυτού του είδους, τα οποία παραμένουν ιδιαίτερα περιζήτητα στη διεθνή αγορά συλλεκτών.
Πρόκειται για την κάρτα «Pikachu Illustrator», την οποία ο Αμερικανός YouTuber Λόγκαν Πολ είχε αγοράσει το 2021 έναντι 5,28 εκατ. δολαρίων, επίσης ποσό-ρεκόρ για κάρτα Pokémon εκείνη την περίοδο.
Αγοραστής αυτή τη φορά φέρεται να είναι ο Έι Τζέι Σκαραμούτσι, γιος του πρώην διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Άντονι Σκαραμούτσι, σύμφωνα με την Guinness World Records και τον οίκο δημοπρασιών Goldin. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Λόγκαν Πολ πέρασε την κάρτα γύρω από τον λαιμό του νέου ιδιοκτήτη, κρεμασμένη σε κολιέ από διαμάντια αξίας 75.000 δολαρίων, σύμφωνα με την Guinness.
Η Guinness World Records πιστοποίησε την πώληση ως την ακριβότερη κάρτα Pokémon που έχει διατεθεί ποτέ σε δημοπρασία, αλλά και ως την ακριβότερη συλλεκτική κάρτα όλων των κατηγοριών. Η κάρτα έχει βαθμολογηθεί «PSA 10», ένδειξη ότι βρίσκεται σε άριστη, «τέλεια» κατάσταση.
Οι κάρτες «Pikachu Illustrator» θεωρούνται από τις πιο δυσεύρετες, μεταξύ άλλων επειδή έχουν σχεδιαστεί από την Ατσούκο Νισίντα, δημιουργό του Pikachu. Η συγκεκριμένη κάρτα δεν κυκλοφόρησε ποτέ στο εμπόριο, αλλά δόθηκε ως βραβείο σε διαγωνισμό εικονογράφησης το 1998.