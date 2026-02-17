Νέο ρεκόρ σε δημοπρασία: Κάρτα Pokémon πουλήθηκε για 16,49 εκατ. δολάρια από τον γνωστό YouTuber Λόγκαν Πολ

0

Πρόκειται για την ακριβότερη συλλεκτική κάρτα όλων των κατηγοριών

Μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα Pokémon πουλήθηκε τη Δευτέρα σε πλειστηριασμό έναντι 16.492.000 δολαρίων, τιμή που καταγράφεται ως ρεκόρ για αντικείμενα αυτού του είδους, τα οποία παραμένουν ιδιαίτερα περιζήτητα στη διεθνή αγορά συλλεκτών.

Πρόκειται για την κάρτα «Pikachu Illustrator», την οποία ο Αμερικανός YouTuber Λόγκαν Πολ είχε αγοράσει το 2021 έναντι 5,28 εκατ. δολαρίων, επίσης ποσό-ρεκόρ για κάρτα Pokémon εκείνη την περίοδο.

THE ILLUSTRATOR HAS FOUND A NEW HOME!@loganpaul passes the torch of the PSA 10 Pikachu Illustrator to its new owner! Final Sale Price: $16,492,000 pic.twitter.com/r1oTIVArj7 — Goldin (@GoldinCo) February 16, 2026

Αγοραστής αυτή τη φορά φέρεται να είναι ο Έι Τζέι Σκαραμούτσι, γιος του πρώην διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Άντονι Σκαραμούτσι, σύμφωνα με την Guinness World Records και τον οίκο δημοπρασιών Goldin. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Λόγκαν Πολ πέρασε την κάρτα γύρω από τον λαιμό του νέου ιδιοκτήτη, κρεμασμένη σε κολιέ από διαμάντια αξίας 75.000 δολαρίων, σύμφωνα με την Guinness.

.@LoganPaul's rare @Pokemon card becomes most expensive ever sold in record-setting auction. The PSA-10 Pikachu Illustrator went on sale via @GoldinCo and eventually sold for $16,492,000.https://t.co/B1YBUIqhbx — Guinness World Records (@GWR) February 16, 2026

Η Guinness World Records πιστοποίησε την πώληση ως την ακριβότερη κάρτα Pokémon που έχει διατεθεί ποτέ σε δημοπρασία, αλλά και ως την ακριβότερη συλλεκτική κάρτα όλων των κατηγοριών. Η κάρτα έχει βαθμολογηθεί «PSA 10», ένδειξη ότι βρίσκεται σε άριστη, «τέλεια» κατάσταση.

Congratulations to @LoganPaul and the team at @GoldinCo on a historic night 🥳 pic.twitter.com/0vpWfzYw9s — Guinness World Records (@GWR) February 16, 2026

Οι κάρτες «Pikachu Illustrator» θεωρούνται από τις πιο δυσεύρετες, μεταξύ άλλων επειδή έχουν σχεδιαστεί από την Ατσούκο Νισίντα, δημιουργό του Pikachu. Η συγκεκριμένη κάρτα δεν κυκλοφόρησε ποτέ στο εμπόριο, αλλά δόθηκε ως βραβείο σε διαγωνισμό εικονογράφησης το 1998.