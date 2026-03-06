Σενάριο τρόμου από τους Financial Times: Το Κατάρ προειδοποιεί για παγκόσμια κατάρρευση «εντός ημερών»

Σε μια δραματική παρέμβαση που ανατρέπει τα παγκόσμια οικονομικά δεδομένα, ο ισχυρός άνδρας της QatarEnergy, Σάαντ αλ-Καάμπι, περιγράφει μέσω των Financial Times μια εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής για τη διεθνή οικονομία. Η προειδοποίησή του είναι σαφής: Αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας θα πάψει να υφίσταται μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα.
Η εκκένωση-ρεκόρ και το πλήγμα στο Ras Laffan
Η αποκάλυψη του Καταριανού υπουργού για τα όσα συνέβησαν στο γιγαντιαίο εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Ras Laffan είναι συγκλονιστική. Μετά την επίθεση ιρανικού drone την περασμένη Δευτέρα:
- Επιχείρηση 24 ωρών: Η εταιρεία κινητοποίησε και απομάκρυνε 9.000 εργαζόμενους από τη ζώνη κινδύνου.
- Απειλή για τις offshore πλατφόρμες: Αν και οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις δεν έχουν υποστεί ζημιές, οι στρατιωτικές αρχές ενημέρωσαν για «επικείμενη απειλή», αναγκάζοντας την εταιρεία να τις σφραγίσει για λόγους ασφαλείας.
- Ανωτέρα Βία (Force Majeure): Το Κατάρ κάλεσε όλους τους εξαγωγείς του Κόλπου να κηρύξουν κατάσταση ανωτέρας βίας άμεσα. «Αν δεν το κάνουν, θα κληθούν να πληρώσουν τεράστιες νομικές αποζημιώσεις για τις παραδόσεις που θα χάσουν», σημείωσε ο αλ-Καάμπι.
Ο εφιάλτης των τιμών: 150 δολάρια το βαρέλι
Σύμφωνα με την ανάλυση των FT, η πλήρης διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ (από όπου περνά το 1/5 της παγκόσμιας ενέργειας) θα οδηγήσει σε:
- Πετρέλαιο: Εκτίναξη στα 150 δολάρια/βαρέλι εντός των επόμενων 2-3 εβδομάδων.
- Φυσικό Αέριο: Άνοδο στα 40 δολάρια ανά mBtu (περίπου 117 ευρώ/MWh), τιμή τετραπλάσια από τα επίπεδα προπολεμικής περιόδου.
- Παγκόσμιο GDP: Ο Καταριανός υπουργός προειδοποιεί ότι αν ο πόλεμος διαρκέσει μερικές εβδομάδες ακόμη, η ανάπτυξη του παγκόσμιου ΑΕΠ θα δεχθεί συντριπτικό πλήγμα, προκαλώντας μια «αλυσιδωτή αντίδραση» σε εργοστάσια που θα ξεμείνουν από πρώτες ύλες.
Στον «πάγο» επένδυση 30 δισεκατομμυρίων
- Η κρίση δεν επηρεάζει μόνο το παρόν, αλλά υποθηκεύει και το μέλλον. Ο αλ-Καάμπι επιβεβαίωσε ότι το τεράστιο πρόγραμμα επέκτασης στο North Field, ύψους 30 δισ. δολαρίων, το οποίο στόχευε να αυξήσει την παραγωγή LNG από τους 77 στους 126 εκατομμύρια τόνους ετησίως, αναστέλλεται επ' αόριστον. Οι πρώτες παραδόσεις που αναμένονταν για το τρίτο τρίμηνο του 2026 θεωρούνται πλέον αδύνατες.
«Chain Reaction»: Από τα λιπάσματα στα τρόφιμα
- Οι Financial Times υπογραμμίζουν ότι το σοκ θα ξεπεράσει τα στενά όρια της ενέργειας. Ο Κόλπος αποτελεί την κύρια πηγή για πετροχημικά και πρώτες ύλες λιπασμάτων. Η διακοπή των εξαγωγών μέσω του Ορμούζ θα χτυπήσει άμεσα την παγκόσμια γεωργία, προκαλώντας ελλείψεις και νέες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων.
Το αδιέξοδο της Ευρώπης
- Παρά τις προσπάθειες για απεξάρτηση από τη Ρωσία, η Ευρώπη παραμένει ευάλωτη. Ο υπουργός εξήγησε ότι οι Ασιάτες αγοραστές (Κίνα, Ιαπωνία) θα «σαρώσουν» κάθε διαθέσιμο φορτίο LNG από άλλες πηγές (π.χ. ΗΠΑ) προσφέροντας υψηλότερες τιμές, αφήνοντας την ευρωπαϊκή ήπειρο χωρίς εναλλακτικές. «Δεν υπάρχουν 77 εκατομμύρια τόνοι διαθέσιμοι στον κόσμο για να τους αγοράσει κανείς και να καλύψει το κενό μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
|Δείκτης kρίσης
|Κατάσταση / Πρόβλεψη
|Επιπτώσεις
|Τιμή pετρελαίου (Brent)
|$150 / βαρέλι
|Παγκόσμιο πληθωριστικό σοκ
|Τιμή LNG (Gas)
|$40 / mBtu
|Τετραπλασιασμός κόστους ενέργειας
|Εργοστάσιο Ras Laffan
|Force Majeure
|Εκκένωση 9.000 ατόμων
|Επενδυτικό pλάνο LNG
|Αναστολή (30 δισ. $)
|Μακροχρόνιο έλλειμμα προσφοράς
|Στενά Ορμούζ
|Μπλοκαρισμένα
|Διακοπή 20% παγκόσμιας ενέργειας
|Βιομηχανία
|Chain Reaction
|Ελλείψεις σε λιπάσματα & τρόφιμα
ΠΗΓΕΣ: FT/ReutersΗ επανεκκίνηση της παραγωγής στο Κατάρ δεν θα γίνει πριν από την πλήρη παύση των εχθροπραξιών. «Δεν πρόκειται να θέσουμε τους ανθρώπους μας σε κίνδυνο», κατέληξε ο αλ-Καάμπι, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός του πλανήτη παραμένει όμηρος των στρατιωτικών εξελίξεων.