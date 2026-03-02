Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τον Εμίρη του Κατάρ για την εκτόνωση της κρίσης

0

Μόσχα και Ντόχα ζητούν επιστροφή στη διπλωματία μετά τις επιθέσεις που κλόνισαν την παγκόσμια αγορά ενέργειας

Σε μια κρίσιμη διπλωματική παρέμβαση προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θανί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ραγδαία επιδεινούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία μετά τα πρόσφατα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.

Έκκληση για τερματισμό των εχθροπραξιών

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η οποία μεταδόθηκε από το ρωσικό πρακτορείο Interfax, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την κοινή τους ελπίδα για μια σύντομη αποκλιμάκωση της ένοπλης σύγκρουσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εγκατάλειψης των στρατιωτικών μέσων και στην άμεση επιστροφή σε πολιτικές και διπλωματικές μεθόδους για την επίλυση των διαφορών.

Η παρέμβαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το Κατάρ αποτελεί κομβικό παίκτη στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και η πρόσφατη αναστολή της παραγωγής LNG έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς τιμές. Η Μόσχα, από την πλευρά της, επιχειρεί να εμφανιστεί ως συνομιλητής που μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις στην περιοχή, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τα κράτη του Κόλπου.

Το παρασκήνιο της επικοινωνίας

Η κίνηση του Κρεμλίνου έρχεται σε μια στιγμή που η διεθνής κοινότητα πιέζει για σταθερότητα, καθώς η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή απειλεί την παγκόσμια οικονομία. Αν και οι λεπτομέρειες της συζήτησης για τα ενεργειακά ζητήματα δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, είναι σαφές ότι η ασφάλεια των υποδομών του Κατάρ αποτελεί προτεραιότητα και για τις δύο πλευρές.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή, ενώ οι διπλωματικές αποστολές των δύο χωρών αναμένεται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης που θα αποτρέψει μια γενικευμένη σύρραξη.