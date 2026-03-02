Άλμα 50% στις τιμές του φυσικού αερίου μετά το «μπλόκο» του Κατάρ στην παραγωγή LNG

0

Σε υψηλά έτους τα συμβόλαια TTF μετά τις επιθέσεις με drones σε ενεργειακές υποδομές

Συναγερμός έχει σημάνει στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου να καταγράφει άλμα που υπερβαίνει το 50%, στον απόηχο της δραματικής ανακοίνωσης της QatarEnergy. Η κρατική εταιρεία του Κατάρ προχώρησε στην πλήρη αναστολή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μετά από στοχευμένες επιθέσεις με drones σε κρίσιμες εγκαταστάσεις της.

Σύγκριση Τιμών TTF (Ευρώ/MWh) Τιμή Πριν την επίθεση (01/03/2026) ~31,00 Μετά την ανακοίνωση (02/03/2026) 47,70 Ιστορικό Υψηλό (2022) >300,00

Εκτόξευση τιμών στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας

Η είδηση προκάλεσε άμεσο «βραχυκύκλωμα» στους δείκτες. Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (TTF), που αποτελούν το σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, εκτινάχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας έως και τα 47,700 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 52,38%, φέρνοντας τις τιμές στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2025.

Παρά τη βίαιη αυτή άνοδο, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι τιμές παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τα ιστορικά υψηλά των 300 ευρώ που είχαν καταγραφεί το 2022, αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, η νέα κρίση γεννά σοβαρές ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια της Γηραιάς Ηπείρου.

Το χρονικό των επιθέσεων και η αντίδραση του Κατάρ

Η κλιμάκωση ξεκίνησε όταν drones, τα οποία σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ προήλθαν από το Ιράν, έπληξαν στρατηγικές υποδομές στις βιομηχανικές πόλεις Ras Laffan και Mesaieed. Στόχος έγιναν μονάδες επεξεργασίας αερίου και δεξαμενές νερού σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Η QatarEnergy, η οποία καλύπτει περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG, ανακοίνωσε ότι η παύση της παραγωγής αποτελεί αναγκαίο προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού.

Πιέσεις στα ευρωπαϊκά αποθέματα

Η διακοπή των ροών από το Κατάρ έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και του Gas Infrastructure Europe, τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται ήδη σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (κάτω από το 31% έναντι 40% πέρυσι).

Η εξάρτηση της ΕΕ από το υγροποιημένο αέριο έχει αυξηθεί κατακόρυφα, με το Κατάρ να αποτελεί έναν από τους τρεις βασικότερους προμηθευτές μαζί με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Τυχόν παρατεταμένη παύση της παραγωγής ή αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ –από όπου διέρχεται το σύνολο των εξαγωγών του Κατάρ– απειλεί να ανατρέψει τον ενεργειακό σχεδιασμό των κρατών-μελών.