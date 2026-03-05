Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ πως ευθύνεται για τα drone εναντίον του Αζερμπαϊτζάν

0

Το Μπακού έκλεισε το νότιο εναέριο χώρο κοντά στο Ιράν για 12 ώρες

O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι ευθύνεται για τις ρίψεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που αποδόθηκαν στο Ιράν, εναντίον του γειτονικού Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου, σύμφωνα με τον ίδιο, να «βλάψει τις καλές σχέσεις» του Ιράν με αυτήν τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αζέρο ομόλογό του Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, ο Αμπάς Αραγτσί «αρνήθηκε πως το Ιράν εκτόξευσε βλήματα» εναντίον του Αζερμπαϊτζάν και «κατήγγειλε τον ρόλο του ισραηλινού καθεστώτος σε αυτές τις επιθέσεις, που στοχεύουν να αποσπάσουν την προσοχή της κοινής γνώμης και να βλάψουν τις καλές σχέσεις του Ιράν με τους γείτονές του», επισημαίνεται σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ιρανική διπλωματία.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν νωρίτερα σήμερα τον θύλακα Ναχιτσεβάν, που βρίσκεται στα σύνορα με το Ιράν, στο δυτικό τμήμα του Αζερμπαϊτζάν, του οποίου ο πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ κατήγγειλε μία «τρομοκρατική» επίθεση ιρανικών drone, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το Αζερμπαϊτζάν έκλεισε το νότιο εναέριο χώρο κοντά στο Ιράν για 12 ώρες

Το Αζερμπαϊτζάν έκλεισε σήμερα τμήμα του εναέριου του χώρου στο νότιο τμήμα της χώρας, αφότου ανακοίνωσε ότι τέσσερα ιρανικά drones πραγματοποίησαν πτήσεις κατά μήκος των συνόρων του.

Ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός για 12 ώρες , σύμφωνα με την επίσημη επείγουσα αεροπορική ειδοποίηση (αεροναυτιλιακή οδηγία) (ΝOTAM) που εξέδωσε το Αζερμπαϊτζάν.