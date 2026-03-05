Φωτιά σε διυλιστήριο του Μπαχρέιν από πλήγμα ιρανικού πυραύλου

0

Προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έκανε γνωστό ότι εγκαταστάσεις σε μια βιομηχανική ζώνη όπου υπάρχει και ένα διυλιστήριο πετρελαίου, στο νότιο τμήμα της χώρας, «έγιναν στόχος», με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα.

«Μια εγκατάσταση στην περιοχή του Μααμίρ έγινε στόχος», σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργείου στην πλατφόρμα Χ.

«Η πυρκαγιά που ξέσπασε (…) τέθηκε υπό έλεγχο» και αναφέρθηκαν μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές, χωρίς ανθρώπινες απώλειες», διευκρίνισε.

Το υπουργείο απέδωσε το πλήγμα σε ιρανικό πύραυλο και σημείωσε ότι το διυλιστήριο λειτουργεί κανονικά, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.