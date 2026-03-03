Τουλάχιστον 42 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν στη σύγκρουση με το Πακιστάν

0

Και οι δύο πλευρές ισχυρίζονται ότι έχουν σκοτώσει δεκάδες στρατιώτες η μία της άλλης

Τουλάχιστον 42 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 104 έχουν τραυματιστεί στο Αφγανιστάν, στις συγκρούσεις με το Πακιστάν, από τις 26 Φεβρουαρίου ως χθες, 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα η Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) την ώρα που η στρατιωτική σύρραξη ανάμεσα στους γείτονες εισήλθε στην έκτη ημέρα της.

Οι στρατιωτικές εντάσεις μεταξύ των δύο αυτών ισλαμικών χωρών της Νότιας Ασίας παρέμειναν υψηλές σήμερα, με το Αφγανιστάν να ανακοινώνει ότι κατέλαβε άλλη μια πακιστανική θέση στην περιφέρεια της Κανταχάρ και οι μάχες μεταξύ των συμμάχων, που έγιναν εχθροί, «συνεχίζονται».

«Τα θύματα μεταξύ των αμάχων περιλαμβάνουν εκείνα που προκλήθηκαν από έμμεσα πυρά σε διασυνοριακές συγκρούσεις... καθώς και εκείνα που προκλήθηκαν από αεροπορικές επιδρομές», ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι «προκαταρκτικός».

Η σύγκρουση - η χειρότερη μεταξύ των χωρών εδώ και χρόνια - πυροδοτήθηκε την περασμένη εβδομάδα από αυτό που οι ηγέτες των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν χαρακτήρισαν αντίποινα εναντίον πακιστανικών εγκαταστάσεων ως απάντηση στη στοχοθέτηση μαχητών στο Αφγανιστάν από το Πακιστάν.

Το Αφγανιστάν λέει ότι οι πακιστανικές δυνάμεις στόχευσαν τους αμάχους του, μια κατηγορία που αρνείται το Ισλαμαμπάντ.

Το Ισλαμαμπάντ έχει εξαπολύσει πυραύλους αέρος-εδάφους εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ταλιμπάν την τελευταία εβδομάδα και μάλιστα στόχευσε άμεσα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν για πρώτη φορά, λόγω ισχυρισμών ότι φιλοξενεί μαχητές που εκτελούν επιθέσεις στο Πακιστάν από το αφγανικό έδαφος.

Οι πακιστανικές δυνάμεις κατέστρεψαν μια στρατιωτική βάση στην επαρχία Νανγκαρχάρ του Αφγανιστάν σε μια επιτυχημένη αεροπορική επιχείρηση, δήλωσαν σήμερα πηγές ασφαλείας του Πακιστάν.

Και οι δύο πλευρές ισχυρίζονται ότι έχουν σκοτώσει δεκάδες στρατιώτες η μία της άλλης και έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις από την έναρξη των μαχών.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τους αριθμούς.

Ο πρόεδρος του Πακιστάν Ασίφ Άλι Ζαρντάρι, κατά την ομιλία του σε κοινή συνεδρίαση του κοινοβουλίου χθες Δευτέρα, επανέλαβε ότι το Ισλαμαμπάντ δεν θα επιτρέψει τη χρήση εδαφών στη γειτονιά του για επιθέσεις εναντίον του.

«Το έδαφος του Πακιστάν είναι ιερό. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία οντότητα - εγχώρια ή ξένη - να χρησιμοποιήσει γειτονικά εδάφη για να αποσταθεροποιήσει την ειρήνη μας», είπε.

Η UNAMA ζήτησε να σταματήσουν οι μάχες και προειδοποίησε ότι η βία, η οποία έχει εκτοπίσει περίπου 16.400 οικογένειες, έχει επιδεινώσει την κατάσταση του λαού του Αφγανιστάν, ο οποίος ακόμη ανακάμπτει από τους διαδοχικούς σεισμούς του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου που σκότωσαν περισσότερους από 1.400 ανθρώπους.

«Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις στην περιοχή των συνόρων λόγω της ενεργού σύγκρουσης έχουν μειώσει την ικανότητα των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των εταίρων να παρέχουν βοήθεια που σώζει ζωές και άλλη βοήθεια στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο», ανέφερε.