Για ανοικτό πόλεμο με το Αφγανιστάν μιλούν πλέον στο Πακιστάν

0

«Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί»

Το Πακιστάν βομβάρισε δυνάμεις της κυβέρνησης των Ταλιμπάν σε μεγάλες πόλεις του Αφγανιστάν στη διάρκεια της νύχτας, στοχοποιώντας για πρώτη φορά απευθείας τους πρώην συμμάχους του έπειτα από ισχυρισμούς ότι προσφέρουν καταφύγιο σε μαχητές, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ανοικτό πόλεμο».

Τα πακιστανικά πλήγματα χτύπησαν την πρωτεύουσα Καμπούλ και την πόλη Κανταχάρ, όπου έχουν τη βάση τους οι ηγέτες των Ταλιμπάν. Ήταν η πρώτη φορά που το Ισλαμαμπάντ επιτέθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ταλιμπάν αντί σε μαχητές που όπως λέει υποστηρίζονται από αυτούς.

Πηγές ασφαλείας στο Πακιστάν δήλωσαν πως τα πλήγματα περιελάμβαναν επιθέσεις με πυραύλους αέρος-εδάφους σε στρατιωτικά γραφεία των ταλιμπάν και στρατιωτικές θέσεις στην Καμπούλ, στην Κανταχάρ και στην επαρχία Πάκτια απαντώντας σε αφγανικές επιθέσεις χθες, Πέμπτη.

Οι Ταλιμπάν, που αρνούνται ότι χρηματοδοτούν τις επιθέσεις μαχητών εναντίον του Πακιστάν και διατυπώνουν παρόμοιους ισχυρισμούς εναντίον της γειτονικής τους χώρας, δήλωσαν ότι ξεκίνησαν ανταποδοτικές επιθέσεις, όπως τις χαρακτήρισαν, σε πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις την Πέμπτη αλλά είναι έτοιμοι να διαπραγματευθούν.

Πολλές χερσαίες συγκρούσεις αναφέρθηκαν κατά μήκος των συνόρων και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στην άλλη πλευρά, ανακοινώνοντας εντελώς διαφορετικούς απολογισμούς τους οποίους το Ρόιτερς δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή.

«Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Τώρα είναι ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς (το Αφγανιστάν)», δήλωσε σήμερα ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Μουχάμαντ Ασίφ.

Τα πλήγματα κινδυνεύουν να προκαλέσουν μια παρατεταμένη σύγκρουση κατά μήκος των συνόρων μήκους 2.600 χιλιομέτρων.

Το Πακιστάν έχει πυρηνικά όπλα και οι στρατιωτικές του δυνατότητες είναι κατά πολύ ανώτερες του Αφγανιστάν. Ωστόσο οι ταλιμπάν είναι ικανοί στον ανταρτοπόλεμο, έπειτα από δεκαετίες μαχών με τις υπό τις ΗΠΑ δυνάμεις προτού επιστρέψουν στην εξουσία το 2021.

Η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία προσπαθούν να μεσολαβήσουν στην πακιστανοαφγανική σύγκρουση, ανέφεραν διπλωμάτες και ειδησεογραφικές αναφορές. Ο Αφγανός υπουργός Εξωτερικών Αμίρ Χαν Μουτακί δήλωσε στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν πως μία λύση θα απαιτούσε δέσμευση εκ μέρους της άλλης πλευράς, ανέφερε το αφγανικό υπουργείο.

Το Ιράν, που συνορεύει με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, προσφέρθηκε επίσης να βοηθήσει, αν και βρίσκεται εν μέσω συνομιλιών με την Ουάσινγκτον για την επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης τους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την αποτροπή νέων πληγμάτων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Πανικός στην Καμπούλ

Βίντεο των πληγμάτων στην Καμπούλ, την αυθεντικότητα της τοποθεσίας του οποίου δεν κατάφερε να επαληθεύσει το Ρόιτερς, έδειξαν στήλες πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται από δύο εγκαταστάσεις και μεγάλη φωτιά σε τμήμα της πρωτεύουσας.

Ο Ταμίμ, οδηγός ταξί στην Καμπούλ, είπε πως κοιμόταν όταν άκουσε τον ήχο ενός αεροπλάνου, τον οποίο ακολούθησαν πλήγματα σε αυτό που φαίνεται να ήταν αποθήκη όπλων.

«Ξυπνήσαμε και το αεροπλάνο ήρθε και έριξε δύο βόμβες, μετά πέταξε πάλι μακριά. Έπειτα ακούσαμε εκρήξεις», είπε.

«Όλοι, σε πανικό, άρχισαν να τρέχουν από τον δεύτερο όροφο του σπιτιού. Τα πυρομαχικά μέσα στην αποθήκη συνέχισαν να αυτοαναφλέγονται».

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Ρόιτερς στην Καμπούλ είπαν πως σειρήνες ασθενοφόρων ακούστηκαν έπειτα από ισχυρές εκρήξεις και τον ήχο αεριωθούμενων.

Τα πακιστανικά αεροπορικά πλήγματα έπληξαν 22 στρατιωτικούς στόχους στο Αφγανιστάν, σκοτώνοντας 274 αξιωματούχους ταλιμπάν και μαχητές δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού Άχμεντ Σαρίφ Τσόντρι. Τουλάχιστον 12 Πακιστανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης, είπε.

«Δόθηκε μια αποτελεσματική, άμεση και σκληρή απάντηση», είπε ο Τσόντρι.

Ο εκπρόσωπος των ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ δήλωσε πως 55 Πακιστανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 19 στρατιωτικές θέσεις καταλήφθηκαν.

Επιβεβαίωσε πως οι πακιστανικές δυνάμεις διενήργησαν αεροπορικά πλήγματα σε τμήματα της Καμπούλ, της Κανταχάρ και της Πάκτια το βράδυ της Πέμπτης και στην Πάκτια, την Πακτίκα, τη Χοστ και το Λάγκμαν σήμερα.

Αν και δεν υπήρξαν απώλειες στα νυχτερινά πλήγματα, υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμάχων στα σημερινά πλήγματα, δήλωσε στους δημοσιογράφους, χωρίς να κοινοποιεί αριθμούς. Δεκατρείς μαχητές ταλιμπάν σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σε «επιχειρήσεις αντιποίνων» που διήρκεσαν δύο ώρες, πρόσθεσε.

«Το Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν προσπαθούσε πάντα να επιλύσει τα θέματα μέσω διαλόγου, και τώρα θέλουμε επίσης να επιλύσουμε το θέμα αυτό μέσω διαλόγου», είπε ο Μουτζαχίντ.

Το υπουργείο Άμυνας των Ταλιμπάν δήλωσε νωρίτερα ότι «διενήργησε με επιτυχία» επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε στρατιωτικούς στόχους στο Πακιστάν. Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν Αταουλάχ Ταράρ δήλωσε πως τα πλήγματα διενεργήθηκαν από μαχητές των Πακιστανών ταλιμπάν και ότι όλα τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν χωρίς να προκληθεί «βλάβη σε ζωή».

Βίντεο που ανήρτησαν Πακιστανοί αξιωματούχοι ασφαλείας δείχνουν λάμψεις φωτός μέσα στη νύχτα από πυρά κατά μήκος των συνόρων ενώ ακούγεται ο ήχος πυρών πυροβολικού.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν τον Οκτώβριο κόστισαν τη ζωή σε δεκάδες στρατιώτες μέχρις ότου συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με τη μεσολάβηση της Τουρκίας, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας να θέσουν τέλος στις εχθροπραξίες.

Το Πακιστάν είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμού ασφαλείας αφότου εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα τα οποία σύμφωνα με την Ισλαμαμπάντ στοχοθέτησαν στρατόπεδα των Πακιστανών ταλιμπάν και μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο ανατολικό Αφγανιστάν.

Η Καμπούλ και τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι τα πλήγματα σκότωσαν 13 αμάχους και οι ταλιμπάν προειδοποίησαν ότι θα υπάρξει ισχυρή απάντηση.

Η κυβέρνηση της επαρχίας Πουντζάμπ του Πακιστάν δήλωσε ότι έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για στρατιωτικές επιθέσεις σήμερα και ότι διενήργησε σειρά επιχειρήσεων ασφαλείας, μεταφέροντας 90 Αφγανούς υπηκόους σε κέντρα κράτησης για απέλαση.