Χριστοδουλίδης: Ο Βρετανός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι η Κύπρος δεν υπήρξε στόχος πυραύλων

0

Μετά από επικοινωνία με τον Κιρ Στάρμερ

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία για τις εξελίξεις στην περιοχή με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον κάλεσε και επιβεβαίωσε «ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι η Κύπρος δεν υπήρξε στόχος» πυραύλων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι οι δύο ηγέτες διατηρούν άμεση επικοινωνία και ότι όλες οι αρμόδιες αρχές είναι πλήρως αφοσιωμένες και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.