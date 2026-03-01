Οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκίνησαν επιχείρηση «μεγάλης κλίμακας εναντίον του εχθρού» – Στοχοθέτησαν το αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln»

0

Οκτώ νεκροί στο κεντρικό Ισραήλ ως αποτέλεσμα πλήγματος ιρανικού πυραύλου

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων «μεγάλης κλίμακας εναντίον του εχθρού», την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης "Ειλικρινής υπόσχεση 4" εναντίον του εχθρού», ανέφεραν οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ χωρίς να διευκρινίζονται οι στόχοι.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης ότι στοχοθέτησαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στον Κόλπο.

«Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln επλήγη από τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα τοπικά ΜΜΕ, προειδοποιώντας ότι «η γη και η θάλασσα θα γίνονται όλο και περισσότερο το νεκροταφείο των τρομοκρατών επιτιθέμενων».

Το Abraham Lincoln είναι ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες και το μοναδικό που βρίσκεται σχετικά κοντά στις ιρανικές ακτές, σημειώνει το Ρόιτερς.

Στο μεταξύ, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κεντρικό Ισραήλ όταν ένα κτίριο κατέρρευσε ως αποτέλεσμα ενός «άμεσου πλήγματος» ιρανικού πυραύλου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

«Στον τομέα Μπετ Σεμές οι διασώστες και τα πληρώματα ασθενοφόρων διαπίστωσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων», ανακοίνωσε το Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, διευκρινίζοντας ότι έχει απομακρύνει 28 τραυματίες, οι δύο από τους οποίους ήταν σε σοβαρή κατάσταση.

Βυθίστηκε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν

Ο στρατός των ΗΠΑ δήλωσε ότι βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο και κάλεσε τις ιρανικές δυνάμεις να καταθέσουν τα όπλα τους και να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, "κεντρική διοίκηση"), που εποπτεύει τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, δήλωσε ότι βύθισε μια ιρανική κορβέτα Jamaran στον Κόλπο του Ομάν σε λιμενοβραχίονα της Σαμπαχάρ.

«Όπως είπε ο Πρόεδρος, (σ)τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, των Φρουρών της Επανάστασης και της αστυνομίας του Ιράν "πρέπει να καταθέσετε τα όπλα σας". Εγκαταλείψατε το σκάφος», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτηση στο X, αναφερόμενη σε δηλώσεις που έκανε χθες, Σάββατο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Δύο πλοία δέχθηκαν επίθεση στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν στο Στενό του Χορμούζ, ανέφεραν υπηρεσίες για την ασφάλεια στη θάλασσα, κατά τη δεύτερη ημέρα των ιρανικών πληγμάτων στον Κόλπο σε αντίποινα για την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ένα πρώτο σκάφος, ανοικτά των ακτών του Ομάν, επλήγη «από άγνωστης προέλευσης βλήμα πάνω από την ίσαλο γραμμή», ανέφερε η βρετανική υπηρεσία UKMTO.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, ένα άλλο «σκάφος επλήγη από βλήμα άγνωστης προέλευσης», ανέφερε η UKMTO, ενώ η εταιρία ασφάλειας στη θάλασσα Vanguard Tech ανέφερε πως αυτό βρισκόταν σε απόσταση περίπου 17 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά του Μίνα Σακρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.