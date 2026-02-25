Γιατί η ιστορική ομιλία του Τραμπ στο Κογκρέσο προκαλεί τριγμούς εντός και εκτός ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέρριψε κάθε προηγούμενο χρονικό ρεκόρ, εκφωνώντας την Τρίτη ενώπιον του Κογκρέσου μια ομιλία για την «κατάσταση της ένωσης» που διήρκεσε μία ώρα και 47 λεπτά. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ξεπέρασε το ιστορικό όριο του Μπιλ Κλίντον από το 2000, επιλέγοντας μια εφ’ όλης της ύλης παρουσίαση που ξεκίνησε από τους οικονομικούς θριάμβους της θητείας του και κατέληξε σε αυστηρά τελεσίγραφα προς τη διεθνή κοινότητα.
Πολεμικό κλίμα με την Τεχεράνη
Το κεφάλαιο του Ιράν κυριάρχησε στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ήδη αναπτύξει πυραυλικό οπλοστάσιο ικανό να πλήξει ευρωπαϊκό έδαφος και τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Παρά τη διαβεβαίωση πως προτιμά τη διπλωματία, η ρητορική του ήταν ιδιαίτερα επιθετική, προειδοποιώντας την Τεχεράνη να μην επιχειρήσει την ανασύσταση του πυρηνικού της προγράμματος. Σημειώνεται πως η τοποθέτηση αυτή γίνεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στη Μέση Ανατολή τη μεγαλύτερη αεροναυτική δύναμη των τελευταίων δύο δεκαετιών.
Η μετανάστευση στο επίκεντρο της σύγκρουσης
Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Τραμπ υπεραμύνθηκε της σκληρής γραμμής για την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στα έδρανα των Δημοκρατικών. Η φράση του ότι το καθήκον της κυβέρνησης αφορά τους πολίτες και όχι τους «παράνομους αλλοδαπούς» πυροδότησε έντονες αποδοκιμασίες, με τη βουλευτή Ίλχαν Όμαρ να εξαπολύει βαριές κατηγορίες κατά του προέδρου. Η ένταση ενισχύεται από τις πρόσφατες επιχειρήσεις της ICE και τα τραγικά περιστατικά θανάτων πολιτών κατά τη διάρκεια ομοσπονδιακών επεμβάσεων.
Θεσμική κόντρα για δασμούς και εκλογές
Ο πρόεδρος δεν δίστασε να έρθει σε δημόσια αντιπαράθεση με το Ανώτατο Δικαστήριο, χαρακτηρίζοντας «πολύ λυπηρή» την ακύρωση των τελωνειακών δασμών που είχε επιβάλει. Παράλληλα, έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της εκλογικής μεταρρύθμισης μέσω του νόμου «Save America Act». Η πρότασή του για υποχρεωτική επίδειξη εγγράφων ταυτότητας από όλους τους ψηφοφόρους αποτελεί σημείο τριβής, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί στερούνται τέτοιων εγγράφων, με τους Δημοκρατικούς να κάνουν λόγο για προσπάθεια αποκλεισμού ψηφοφόρων.
Ο ρόλος του Βανς και η κοινωνική πρόνοια
Μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις της βραδιάς ήταν ο επίσημος χρισμός του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς ως επικεφαλής του «πολέμου κατά της απάτης» στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Ο Τραμπ συνέδεσε άμεσα τις απώλειες πόρων από το κράτος πρόνοιας με τη μετανάστευση, στρέφοντας τα βέλη του κυρίως προς πολιτείες που διοικούνται από Δημοκρατικούς, όπως η Μινεσότα, χρησιμοποιώντας μάλιστα ιδιαίτερα οξείς χαρακτηρισμούς για συγκεκριμένες μεταναστευτικές κοινότητες.