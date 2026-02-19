Η Γαλλία παροτρύνει ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

0

Ούτε το Παρίσι επιθυμεί να αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα

Η Γαλλία παρότρυνε σήμερα την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να δώσουν ώθηση στις διαπραγματεύσεις, εκτιμώντας πως η διπλωματική οδός είναι «η μοναδική ικανή να εμποδίσει μακροπρόθεσμα το Ιράν να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο».

Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στη Μέση Ανατολή μια επιβλητική αεροναυτική δύναμη, σε μια μαζική στρατιωτική κινητοποίηση που θα μπορούσε να προετοιμάσει το έδαφος για μια εκστρατεία πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

«Παρακολουθούμε ώρα με την ώρα αυτό που συμβαίνει» με το Ιράν, υπογράμμισε ο Πασκάλ Κονφαβρέ, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας, διευκρινίζοντας πως η Γαλλία «βρίσκεται σε συνεχή επαφή ιδίως με τις αμερικανικές αρχές».

«Λέμε στα ενδιαφερόμενα μέρη πως η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη διαπραγμάτευση, διότι είναι η μοναδική ικανή να εμποδίσει μακροπρόθεσμα το Ιράν να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο», συμπλήρωσε ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Επιπλέον, επανέλαβε πως η Γαλλία εκτιμά ότι η αλλαγή του καθεστώτος δεν θα μπορούσε να γίνει μέσω μιας εξωτερικής παρέμβασης.