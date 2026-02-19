Διορία 10 ημερών δίνει ο Τραμπ στο Ιράν για να γίνει συμφωνία

0

«Πρέπει να συνάψουμε μια ουσιαστική συμφωνία, ειδάλλως θα συμβούν άσχημα πράγματα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν σήμερα πως πρέπει να συνάψει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά του, ειδάλλως «άσχημα πράγματα» θα συμβούν και φάνηκε να δίνει μια 10ήμερη διορία προτού οι ΗΠΑ ενδεχομένως αναλάβουν δράση.

Εν μέσω μιας μαζικής στρατιωτικής κινητοποίησης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή που πυροδότησε φόβους για έναν ευρύτερο πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε καλά, όμως επέμεινε πως η Τεχεράνη πρέπει να συνάψει μια «ουσιαστική» συμφωνία.

«Ειδάλλως άσχημα πράγματα θα συμβούν», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένως απειλήσει να επιτεθεί στο Ιράν, στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για τις αεροπορικές επιδρομές που οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τον Ιούνιο, επισημαίνοντας πως η πυρηνική δυναμική του Ιράν «αποδεκατίστηκε», προσθέτοντας πως «εμείς ενδεχομένως να το πάμε ένα βήμα παραπάνω ή ίσως όχι».

«Θα το μάθετε στις επόμενες, πιθανόν, 10 ημέρες», είπε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Καλές συνομιλίες»

Οι απειλές των ΗΠΑ να βομβαρδίσουν το Ιράν, κι ενώ οι θέσεις των δύο πλευρών απέχουν πολύ στις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, είχαν ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, την ώρα που μια ρωσική κορβέτα συμμετείχε σήμερα στα προγραμματισμένα ιρανικά ναυτικά γυμνάσια στον Κόλπο του Ομάν.

Ιρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν την Τρίτη και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως συμφώνησαν σε «βασικές αρχές», όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λέβιτ χθες, εντούτοις, οι δύο πλευρές διαφωνούν σε ορισμένα ζητήματα.

Ο Τραμπ είπε πως «καλές συνομιλίες διεξήχθησαν» και ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος είπε πως το Ιράν θα καταθέσει μια γραπτή πρόταση σχετικά με το πως θα ανταποκριθεί στις αμερικανικές ανησυχίες.

Ο Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να σταθεί στο πλευρό των ΗΠΑ στο «μονοπάτι για την ειρήνη».

«Δεν μπορούν να έχουν ένα πυρηνικό όπλο, είναι πολύ απλό», τόνισε. «Δεν μπορείς να έχεις ειρήνη στη Μέση Ανατολή εάν αυτοί έχουν ένα πυρηνικό όπλο».

Το Ιράν αντιστέκεται στο να προβεί σε μεγάλες παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμά του, το οποίο, επιμένει, πως γίνεται για ειρηνικούς σκοπούς. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν κατά το παρελθόν κατηγορήσει την Τεχεράνη πως επιχειρεί να αναπτύξει μια πυρηνική βόμβα. Νωρίτερα σήμερα, η Ρωσία προειδοποίησε για μια «άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της έντασης» γύρω από το Ιράν και απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση εν μέσω της αύξησης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, η οποία, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Μαρτίου.

Από την πλευρά τους, τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CNN και CBS μετέδωσαν χθες πως ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει πλήγματα εναντίον του Ιράν από αυτό το Σαββατοκύριακο, ακόμα κι αν, όπως λένε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη λάβει την τελική του απόφαση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που δεν θέλησαν να κατονομαστούν, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για μια επιλογή που προβλέπει «να σκοτωθεί αριθμό Ιρανών πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, προκειμένου να ανατραπεί η κυβέρνηση».

Σε μια ένδειξη αυξανόμενης ανησυχίας για την κλιμακούμενη ένταση, η Πολωνία έγινε σήμερα η τελευταία κατά σειρά ευρωπαϊκή χώρα που προέτρεψε τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν, με τον πρωθυπουργό της Ντόναλντ Τουσκ να λέει πως οι Πολωνοί ενδεχομένως έχουν στη διάθεσή τους ώρες να φύγουν.