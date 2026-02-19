Μακρόν για το λυντσάρισμα 23χρονου φοιτητή: «Στη Δημοκρατία δεν υπάρχει θέση για κινήματα που υιοθετούν τη βία»

0

Υπήρξε σύγκρουση ακροδεξιών και ακροαριστερών ομάδων

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος σήμερα στις πολιτικές εντάσεις που έχει προκαλέσει στη χώρα του το πρόσφατο λυντσάρισμα στη Λυών ενός 23χρονου φοιτητή, του Κουεντέν Ντεράνκ, (φίλα προσκείμενου, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, στην άκρα δεξιά), κατά τη διάρκεια σύγκρουσης, την περασμένη Πέμπτη, ομάδας μελών ακροαριστερών οργανώσεων με ομάδα ακροδεξιών, δήλωσε ότι «στη Δημοκρατία δεν υπάρχει θέση για κινήματα που υιοθετούν και νομιμοποιούν τη βία»,

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει, ούτε για τους μεν, ούτε για τους δε, μια βίαιη αντιπαράθεση που είναι θανατηφόρα για τη Δημοκρατία», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος από το Νέο Δελχί, όπου ολοκληρώνει σήμερα επίσημη επίσκεψη του στην Ινδία.

Ο Μακρόν επέκρινε επίσης την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία σχολιάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το συμβάν της Λυών, έκανε λόγο για «μια πληγή για όλη την Ευρώπη». «Πάντα με εκπλήσσει το γεγονός ότι οι εθνικιστές, που ενοχλούνται από οποιοδήποτε σχόλιο σχετικό με τα τεκταινόμενα στην χώρα τους, είναι οι πρώτοι που σχολιάζουν τι συμβαίνει αλλού. Ας μείνει ο καθένας στα της χώρας του (...)», είπε ο Γάλλος πρόεδρος. Τέλος ο πρόεδρος Μακρόν συνέστησε «να επικρατήσει ηρεμία, επικρίνοντας ωστόσο «πολιτικά κόμματα που στο εσωτερικό τους δικαιολογούν τις πράξεις βίας με πρόσχημα ότι η Δημοκρατία δεν πράττει τα δέοντα».

Στο μεταξύ με ανησυχία αντιμετωπίζουν οι γαλλικές αρχές πληροφορίες που αναφέρουν ότι ακροδεξιές οργανώσεις σχεδιάζουν την πραγματοποίηση διαδήλωσης διαμαρτυρίας, στη μνήμη του Κουεντέν Ντεράνκ, σήμερα στην Λυών, με τον δήμαρχο της πόλης να καλεί τις αστυνομικές αρχές να την απαγορεύσουν. Δια στόματος του δικηγόρου τους οι γονείς του 23χρονου απηύθυναν έκκληση για «ηρεμία και αυτοσυγκράτηση» διευκρινίζοντας ότι δεν προτίθενται να παραστούν στην διαδήλωση, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Εκ παραλλήλου η γαλλική αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι προς το παρόν συνεχίζουν να ανακρίνονται 11 άτομα ύποπτα συμμετοχής στην σύγκρουση της περασμένης Πέμπτης, μεταξύ των οποίων είναι και ο συνεργάτης του βουλευτή Ραφαέλ Αρνό, του κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας. Με απόφαση της προέδρου της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης απαγορεύτηκε η είσοδος του συνεργάτη στο κοινοβούλιο, ενώ ο βουλευτής Ραφαέλ Αρνό ανακοίνωσε ότι έχει κινήσει τις διαδικασίες για την λήξη της εν λόγω συνεργασίας. Ωστόσο τόσο από την πλευρά της γαλλικής κυβέρνησης, όσο και από την πλευρά των περισσότερων γαλλικών πολιτικών κομμάτων έχει τεθεί το ζήτημα είτε της διαγραφής του βουλευτή Ραφαέλ Αρνό από το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας, είτε της παραίτησης του από την βουλευτική έδρα. Από πλευράς της η Ανυπότακτη Γαλλία συνεχίζει να καλύπτει τον βουλευτή, λέγοντας ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τα όσα έγιναν στην Λυών και ότι δεν τίθεται θέμα παραίτησης του.