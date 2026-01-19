Επιστολή Τραμπ στον Νορβηγό πρωθυπουργό: «Δεν νιώθω πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη»

0

«Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής, εκτός αν έχουμε πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο της Γροιλανδίας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε επιστολή που απέστειλε στον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στέρε ότι δεν νιώθει πλέον «υποχρεωμένος να σκέφτεται αποκλειστικά την ειρήνη», αφού η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δεν τον τίμησε με τον Νόμπελ Ειρήνης, ενώ επανέλαβε το αίτημά του να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας, σύμφωνα με το Reuters και το AFP.

«Με δεδομένο ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης αφού έβαλα τέλος σε ‘ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ’ από 8 πολέμους, δεν νιώθω πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη», έγραψε ο Τραμπ σε μήνυμά του προς τον Στέρε.

«Αν και πάντα θα κυριαρχεί, τώρα μπορώ να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια ο Ρεπουμπλικάνος αμφισβήτησε για μία ακόμη φορά την κυριαρχία της Δανίας επί της Γροιλανδίας και ισχυρίστηκε ότι ούτε η Κοπεγχάγη ούτε οι υπάρχουσες εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα μπορούν να προστατεύσουν το αρκτικό νησί.

«Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτό το έδαφος από τη Ρωσία ή την Κίνα και ούτως ή άλλως γιατί έχουν (σ.σ. οι Δανοί) ‘δικαίωμα ιδιοκτησίας’. Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, απλώς μια βάρκα έφτασε εκεί πριν εκατοντάδες χρόνια, αλλά είχαμε κι εμείς πλοία που έφτασαν εκεί», τόνισε ο Τραμπ.

NEW: @potus letter to @jonasgahrstore links @NobelPrize to Greenland, reiterates threats, and is forwarded by the NSC staff to multiple European ambassadors in Washington. I obtained the text from multiple officials: Dear Ambassador: President Trump has asked that the… — Nick Schifrin (@nickschifrin) January 19, 2026

Την αυθεντικότητα του μηνύματος επιβεβαίωσε στο AFP πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, καθώς και ο Στέρε μιλώντας στη νορβηγική εφημερίδα VG.

Η επιστολή του Τραμπ προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, η οποία αναφέρθηκε αρχικά από δημοσιογράφο του PBS στην πλατφόρμα X, κοινοποιήθηκε από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς πρόκειται για ιδιωτική αλληλογραφία.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Αγαπητέ Γιόνας: Δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μη μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι σταμάτησα 8 πολέμους ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την Ειρήνη, αν και θα παραμένει πάντα κυρίαρχη, αλλά μπορώ πλέον να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχουν ούτως ή άλλως “δικαίωμα ιδιοκτησίας”; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, απλώς ένα πλοίο αποβιβάστηκε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά και εμείς είχαμε πλοία που αποβιβάστηκαν εκεί. Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιοδήποτε άλλο άτομο από την ίδρυσή του και τώρα το ΝΑΤΟ θα πρέπει να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής, εκτός αν έχουμε Πλήρη και Ολοκληρωτικό Έλεγχο της Γροιλανδίας. Ευχαριστώ! Πρόεδρος DJT».

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας δεν αποφασίζει ποιος θα τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης. Αρμόδια για αυτό είναι η ανεξάρτητη Επιτροπή Νόμπελ.

«Σχετικά με το Νόμπελ Ειρήνης, έχω εξηγήσει ξεκάθαρα πολλές φορές στον Τραμπ κάτι που είναι γνωστό, δηλαδή ότι μια ανεξάρτητη Επιτροπή Νόμπελ και όχι η νορβηγική κυβέρνηση αποδίδει το βραβείο», απάντησε ο Στέρε σε ανακοίνωσή του που εστάλη στο Bloomberg.

Ξεχωριστά, ο Στέρε χαρακτήρισε σήμερα «απαράδεκτη» την απειλή Τραμπ να επιβάλει επιπλέον δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στις προσπάθειές του να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

H απάντηση του Νορβηγού πρωθυπουργού

Από την πλευρά του ο Γιόνας Γκαρ Στέρε επιβεβαιώνοντας στη νορβηγική εφημερίδα Aftenposten την επιστολή του προέδρου των ΗΠΑ, ανέφερε:

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πρόκειται για μήνυμα που έλαβα χθες το απόγευμα από τον πρόεδρο Τραμπ. Εστάλη ως απάντηση σε σύντομο μήνυμα που του είχα αποστείλει νωρίτερα μέσα στην ημέρα, εκ μέρους εμού και του προέδρου της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ. Στο μήνυμά μας προς τον Τραμπ, εκφράσαμε τη θέση μας κατά της αύξησης των δασμών που επέβαλε στη Νορβηγία, τη Φινλανδία και άλλες επιλεγμένες χώρες», γράφει ο Στέρε σε SMS προς την εφημερίδα Aftenposten.

«Τονίσαμε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της ανταλλαγής δηλώσεων και ζητήσαμε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ, του Στουμπ και εμού εντός της ημέρας. Η απάντηση του Τραμπ ήρθε πολύ σύντομα μετά την αποστολή του μηνύματός μας. Ήταν επιλογή του ίδιου του Τραμπ να κοινοποιήσει το μήνυμα σε άλλους ηγέτες χωρών του ΝΑΤΟ», συμπληρώνει.

«Η θέση της Νορβηγίας σχετικά με τη Γροιλανδία είναι σαφής και αμετακίνητη. Η Γροιλανδία αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας και η Νορβηγία στηρίζει πλήρως το Βασίλειο της Δανίας στο ζήτημα αυτό. Παράλληλα, υποστηρίζουμε την υπεύθυνη ενίσχυση των προσπαθειών του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Αρκτική. Όσον αφορά το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, έχω επανειλημμένως εξηγήσει με σαφήνεια στον Τραμπ αυτό που είναι ευρέως γνωστό, δηλαδή ότι το βραβείο απονέμεται από ανεξάρτητη Επιτροπή Νόμπελ και όχι από τη νορβηγική κυβέρνηση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νορβηγός πρωθυπουργός.