Ο Τραμπ απομάκρυνε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας για την καμπάνια 200 εκατ. δολαρίων για το μεταναστευτικό

0

Η Κρίστι Νόεμ θα αναλάβει «ειδική απεσταλμένη» για τη Λατινική Αμερική

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας Truth Social την αντικατάσταση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η οποία εφάρμοζε με σιδηρά πυγμή την αντιμεταναστευτική πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η υπουργός, η οποία θα αναλάβει «ειδική απεσταλμένη» για τη Λατινική Αμερική, θα αντικατασταθεί στις 31 Μαρτίου από τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Μαρκγουέιν Μάλιν, διευκρίνισε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ έλαβε αυτήν την απόφαση μετά τις δύο καταθέσεις που έδωσε στο Κογκρέσο η Κρίστι Νόεμ, κατά τις οποίες δέχτηκε σφοδρή επίθεση τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές και βουλευτές με αφορμή την ανάθεση μιας διαφημιστικής εκστρατείας ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων για το μεταναστευτικό.

«Δεν ήξερε τίποτα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν είχε εγκρίνει μια διαφημιστική καμπάνια, ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, με αντικείμενο την ασφάλεια των συνόρων, στην οποία συμμετείχε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

«Δεν ήξερα τίποτα για αυτό», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters.

Η Νόεμ, κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ που επιβλέπει την επιθετική καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης, δέχτηκε σωρεία ερωτήσεων για το θέμα αυτό από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς γερουσιαστές και βουλευτές, στις δύο καταθέσεις που έδωσε την Τρίτη και την Τετάρτη στο Κογκρέσο.

Στην Επιτροπή Δικαστικών Θεμάτων της Βουλής, ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζο Νέγκιουζ έκανε λόγο για «απάτη» και είπε ότι κάποιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν για την υπόθεση αυτή. Το υπουργείο δαπάνησε 220 εκατ. δολάρια αφού προηγουμένως περιόρισε τον ανταγωνισμό για τη διεκδίκηση της σύμβασης σε μόνο τέσσερις εταιρείες, επικαλούμενο την «κατεπείγουσα ανάγκη» να σταματήσει η παράτυπη μετανάστευση.

Στα διαφημιστικά σποτ που προβλήθηκαν εμφανιζόταν κυρίως η Νόεμ. Μεταξύ άλλων η υπουργός βιντεοσκοπήθηκε και στο αγρόκτημά της στη Νότια Ντακότα, να κάνει ιππασία στο όρος Ράσμορ, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Την Τρίτη η Νόεμ είπε ότι η σύμβαση ανατέθηκε μέσω «διαγωνιστικής διαδικασίας» και δεν ενεπλάκησαν πολιτικά πρόσωπα σε αυτήν. Χθες είπε ότι «όλα έγιναν σωστά και νόμιμα».

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου είπε την Τρίτη ότι υπάλληλοι καριέρας του υπουργείου επιβλέπουν τις διαδικασίες απονομής των συμβάσεων. Τα αρχεία, λεπτομέρειες των οποίων μεταδόθηκαν πρώτα από το Associated Press και το ProPublica, δείχνουν ότι η σύμβαση ανατέθηκε σε δύο εταιρείες που σχετίζονται με στελέχη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Μία από τις εταιρείες, η Safe America Media, ιδρύθηκε στο Ντέλαγουερ μόλις μία εβδομάδα προτού της ανατεθεί η σύμβαση, έναντι 143 εκατομμυρίων δολαρίων. Η δεύτερη, η People Who Think, με έδρα στη Λουιζιάνα, πήρε ένα μικρότερο κομμάτι της σύμβασης, ύψους 77 εκατομμυρίων.

Η Strategy Group, εταιρεία που ανήκει στον σύζυγο της απερχόμενης εκπροσώπου του υπουργείου, της Τρίσια Μακλάφλιν, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έλαβε 226.000 δολάρια ως υπεργολάβος.