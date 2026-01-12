ΗΠΑ: «Εκατοντάδες» επιπλέον ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στέλνει η κυβέρνηση στη Μινεάπολη – «Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο»

0

Μετά τις διαδηλώσεις για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ

Η αμερικανική κυβέρνηση έκανε σαφές χθες Κυριακή ότι στέλνει «εκατοντάδες» επιπλέον ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη, έπειτα από Σαββατοκύριακο διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο 37χρονης Αμερικανίδας από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης.

Αυτή την υπόθεση, η οποία μετατράπηκε στο ζήτημα για το οποίο συγκρούονται από την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών, επικαλέστηκε η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ για να δικαιολογήσει τη νέα ανάπτυξη, ώστε να μπορέσουν τα μέλη της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) να επιχειρήσουν «με κάθε ασφάλεια».

Το θύμα, η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, σκοτώθηκε την περασμένη Τετάρτη, ενώ βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου της, κι έπαιρνε μέρος σε προσπάθεια να εμποδιστεί επιχείρηση ομοσπονδιακών αστυνομικών, που εστάλησαν στην πόλη κατά μεγάλο αριθμό -περίπου 2.000- στην αρχή της περασμένης εβδομάδας, για να προχωρήσουν σε συλλήψεις.

«Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο: αν άτομα διαπράττουν βίαιες ενέργειες εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης ή εμποδίζουν τις επιχειρήσεις μας, αυτό είναι έγκλημα και θα φροντίσουμε να λογοδοτήσουν», προειδοποίησε η υπουργός.

Here’s the best angle of the ICE shooting in Minneapolis. Absolutely unnecessary. The victim is reported to be a legal observer and U.S. citizen. pic.twitter.com/mbq1bYwW9U — Houtan Yaghmai, Esq. (@houtan_esq) January 7, 2026

Επανέλαβε εξάλλου την επίσημη θέση περί νόμιμης άμυνας, επαναλαμβάνοντας πως ο αστυνομικός που πυροβόλησε το έκανε για να προστατευτεί, καθώς η γυναίκα προσπαθούσε να τον χτυπήσει με το όχημά της, επαναλαμβάνοντας την κατηγορία για ενέργεια «εσωτερικής τρομοκρατίας».

Ενώ Δημοκρατικοί πολιτικοί, πάνω απ’ όλα ο κυβερνήτης στη Μινεσότα, ο Τιμ Ουόλς, και ο δήμαρχος στη Μινεάπολη, ο Τζέικομπ Φρέι, αμφισβητούν την εκδοχή της κυβέρνησης Τραμπ, με βίντεο προς υποστήριξη της θέσης τους, η Κρίστι Νόεμ τους κατηγόρησε ότι «πολιτικοποίησαν υπερβολικά την κατάσταση» κι εκφράστηκαν «με ανάρμοστο τρόπο» για το τι συμβαίνει στο πεδίο.

«Πυροδότησαν την κοινή γνώμη. Ενεθάρρυναν το είδος των καταστροφών και των βιαιοτήτων που παρατηρήσαμε στη Μινεάπολη τις τελευταίες ημέρες», πρόσθεσε, χωρίς να εξηγήσει για ποιο πράγμα μιλάει.

«Κλιμάκωση»

Στη Μινεάπολη, όπου δεν έχουν σταματήσει οι διαδηλώσεις αφότου σκοτώθηκε η γυναίκα, για την απότιση φόρου τιμής στο θύμα και να διατρανωθεί το αίτημα να έρθει στο φως η αλήθεια για τον θάνατό της, η αναγγελία για την ανάπτυξη επιπλέον ομοσπονδιακών αστυνομικών προκάλεσε κατάπληξη σε κάποιους κατοίκους.

«Δεν νομίζω ότι πρόκειται για λογική ενέργεια, αλλά μάλλον για κλιμάκωση. Δεν πιστεύω πως αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε πιο ασφαλείς, έχω την αίσθηση πως η κυβέρνησή μας δρα ενεργά εναντίον μας», είπε η Χάνα, 30 ετών, που προτίμησε να μη δημοσιευτεί το επώνυμό της.

Ο Έβαν, 28 ετών, ανέφερε πως συζητά με το περιβάλλον του πλέον «μόνιμα για τη στιγμή που οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον ασφαλής χώρα. Από την οποία πρέπει να εξετάσουμε επιλογές για να φύγουμε, προτού η κατάσταση γίνει τόσο σοβαρή που δεν θα μπορούμε».

Ο θάνατος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ πυροδότησε εκατοντάδες συγκεντρώσεις προχθές Σάββατο και χθες Κυριακή, με την πλειονότητά τους να εκτυλίσσεται ήρεμα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις μεθόδους της ICE, ένοπλου εκτελεστικού οργάνου της επίθεσης της κυβέρνησης εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης, που έχει αναγορεύσει σε εθνική προτεραιότητα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη Νέα Υόρκη χθες εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση κάτω από πανό με το σύνθημα «ICE, σταμάτα να εξαφανίζεις τους γείτονες μας!»

Στο μέτωπο της έρευνας, Δημοκρατικοί αιρετοί στηλίτευσαν ιδίως πως οι τοπικές υπηρεσίες έχουν τεθεί στο περιθώριο, καθώς τη χειρίζεται το FBI.

Η έρευνα θα έπρεπε να είναι «ουδέτερη, αμερόληπτη, βασισμένη στην εξακρίβωση των γεγονότων», τόνισε χθες ο δήμαρχος της πόλης Τζέικομπ Φρέι.

Χαρακτήρισε ακόμη θεμιτές τις ακτιβιστικές ενέργειες που οργανώνονται για να εμποδιστούν οι επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης.

«Βεβαίως, πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι, προφανώς. Αλλά υπάρχει επίσης η υποχρέωση να εφαρμόζονται και να διεξάγονται επιχειρήσεις επιβολής της τάξης κατά τρόπο που συμμορφώνεται προς το Σύνταγμα», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «έγκυες που τις σέρνουν στον δρόμο» και «μαθητές λυκείου» που συλλαμβάνονται αναίτια.