Βίντεο εμπλέκει τον Νίκο Χριστοδουλίδη με μίζες στην Κύπρο – «Προϊόν λάσπης», λέει η Λευκωσία

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην κυβέρνηση του νησιού

Ως «κακόβουλο και προϊόν μοντάζ» χαρακτηρίζει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και μεταφέρει ισχυρισμούς για χρηματισμό του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ», αναφέρει στη γραπτή του δήλωση ο κ. Λετυμπιώτης.

«Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας», σημειώνει.

Πρόκειται για βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ, από τον λογαριασμό Emily Thompson (@EmilyTanalyst) που δηλώνει «ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας» για θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής. Το βίντεο, το οποίο αναφέρεται πως «λήφθηκε», χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στην πηγή ή την προέλευσή του, περιέχει, μεταξύ άλλων, ισχυρισμούς για εισφορές σε μετρητά κατά την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, με ανταλλάγματα. Στο βίντεο εμφανίζονται μονταρισμένες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Λακκοτρύπη, καθώς και αποσπασματικές δηλώσεις του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους καθώς και δηλώσεις του Γιώργου Χρυσοχού, διευθυντή της Cyfield.

Σε ανακοίνωσή του ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης αναφέρει ότι το βίντεο κυκλοφόρησε «από ψεύτικο προφίλ» στη πλατφόρμα X. Όπως σημειώνει, στο βίντεο παρουσιάζεται ο ίδιος να συζητεί «με φερόμενους επενδυτές, τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Ο κ. Λακκοτρύπης δηλώνει ότι «είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ».

Όπως σημειώνει, έχει ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.